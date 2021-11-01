Стартовало производство нового поколения Nissan Pathfinder для российского рынка

На заводе Nissan в США началось производство Nissan Pathfinder нового поколения, предназначенного для рынков России, Белоруссии, Казахстана и ряда других стран. Напомним, Pathfinder уже продавался в России, и по данным агентства "АВТОСТАТ", например, в 2012 году его реализация за год была близка к 6 тысячам экземпляров, но затем продажи стали снижаться, и в 2017 году он фактически ушел с рынка нашей страны. Сейчас речь идет о возвращении его обновленной версии.

Как сообщает пресс-служба компании Nissan, первые экземпляры Nissan Pathfinder поступят в российские дилерские центры в начале 2020 года, а пока решено дать будущим клиентам немного больше информации о новинке. Внешний вид Pathfinder был основательно переработан, но сохранил свою брутальность. Причем не только внешнюю, но и по техническим характеристикам: у модели высокие показатели буксировки мощности, позволяющие спокойно перевозить лодки, квадроциклы и прицепы. Для этого, кстати, в автомобиле предусмотрена система помощи водителю - контроль заноса прицепа (Trailer Sway Control).

Дизайн модели подчеркивает мощность машины - акцент на массивной передней части, рельефный дизайн крыльев, более короткий по сравнению с предшественником передний свес. Трехсекционная решетка радиатора - фирменный атрибут Pathfinder. Полностью светодиодные фары включают в себя секцию дневных ходовых огней зауженной формы. Широкие задние светодиодные фары отличаются меньшими размерами, чем у предыдущей версии.

Уже известно, что автомобиль будет поставляться в нашу страну в четырех комплектациях. Во всех вариантах будут доступны система интеллектуального полного привода, 7-позиционный селектор режимов вождения, 7 подушек безопасности, трехзонный климат-контроль, электроподогрев лобового стекла, руля и сидений, система Nissan Connect Services.

Двигатель - один, V6 VQ35 с прямым впрыском, объемом 3,5 л, мощностью 284 л.с. Трансмиссия - автоматическая, 9-ступенчатая, позволяющая плавно и быстро переключать передачи. В Nissan Pathfinder будет присутствовать интеллектуальная система полного привода с 7-позиционным селектором режимов Drive и Terrain. Выбор режима - Standard (Стандарт), Sport (Спорт), Eco (Эко), Snow (Снег), Sand (Песок), Mud/Rut (Грязь) и Tow (Буксировка) - отображается в виде всплывающего уведомления на приборной панели.

Салон - в двух вариантах: автомобиль сможет иметь восьми- и семиместную компоновку. Среди новейших технологических разработок компании в Nissan Pathfinder будут доступны: новый проекционный дисплей с диагональю 10,8 дюйма, электронная приборная панель 12,3 дюйма, система автономного вождения ProPILOT Assist и комплекс систем безопасности Nissan Safety Shield 360. В зависимости от комплектации новый Nissan Pathfinder может быть двухцветным, иметь панорамную крышу с люком, салонное зеркало с проекцией с камеры заднего вида, беспроводную зарядку для телефона, премиальную аудиосистему BOSE с 11 динамиками и многое другое.