Toyota представила свой первый электрокроссовер bZ4X, который в 2022 году начнет продавать по всему миру

Компания Toyota раскрыла технические подробности о своем новом продукте, направленном на сокращение выбросов CO2. Первую модель серии bZ Toyota планируется запустить в продажу по всему миру уже в середине 2022 года (это будет электрический кроссовер bZ4X), однако на этом она не остановится. Как сообщает официальный сайт компании, стремясь к углеродной нейтральности к 2050 году), скоро у бренда появится большой перечень электрифицированных транспортных средств: чтобы предложить клиентам широкий выбор, здесь разрабатывается HEV, PHEV, BEV и FCEV. Перед разработчиками поставлена задача создать их такими, чтобы они были и просты, и привлекательны. Что касается серии BEV, то к 2025 году Toyota хочет иметь в этой линейке семь моделей. bZ4X – первый из будущей семерки. Автомобиль построен на платформе e-TNGA, которая была разработана совместно с корпорацией Subaru. Она характеризуется низким центром тяжести и большой жесткостью кузова (изготовлен из высокопрочной стали, в ключевых деталях каркаса использованы материалы горячей штамповки). Благодаря сочетанию этих качеств, разработчикам удалось добиться внедорожных характеристик, необходимых SUV, и вместе с тем – плавного хода, который ценят любители комфортной езды. Аккумулятор – тонкий, расположен плашмя под полом автомобиля.

По заявлениям компании, разработчикам удалось создать электрокроссовер, способный проходить на 1 зарядке около 500 километров. Из важных характеристик стоит также упомянуть то, что срок использования батареи составит 10 лет или 240 000 км. При этом разработчики ставили себе цель – добиться, чтобы через 10 лет аккумулятор сохранял свою емкость на уровне не ниже 90% по сравнению с новым. Из других характеристик, которые раскрыла японская компания о новом bZ4X – просторный салон, высокая звукоизоляция (в том числе и за счет особых стекол), возможность комфортно пользоваться электромобилем и в зимних условиях. Мощности должно хватать не только на обеспечение дальности хода, но и на кондиционер с тепловым насосом, обогрев сидений и рулевого колеса, а также обогрев ног передних сидений (это впервые применяется для Toyota). Короткое время зарядки: способность заряжаться на 80% за 30 минут от сети мощностью 150 кВт.

В автомобиле внедрены технологии AWD от Subaru и X-MODE, повышающие управляемость, подавление скольжения на скользкой дороге. Вспомогательные системы блокируют ненужные вибрации шин, а также контролируют движение для обеспечения устойчивости автомобиля при движении по неровным поверхностям или при включении системы помощи отслеживания полосы движения. Что касается салона, то здесь, помимо его просторности, стоит отметить необычное для Toyota размещение счетчиков – они расположены выше рулевого колеса. Рулевая колонка – тоже необычной формы, она имеет форму крыла.