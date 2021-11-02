Kia K5 остается самым продаваемым автомобилем сегмента D в России

За 9 месяцев 2021 года в нашей стране было реализовано 24 150 автомобилей Kia K5 (по данным АЕБ). Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», этот результат позволил корейской модели сохранить звание бестселлера в сегменте D.

Второе место тут занимает Toyota Camry, которая прежде была бессменным лидером, причем на протяжении многих лет. С января по сентябрь показатель продаж японской модели составил 23 127 единиц. Традиционно троку самых популярных автомобилей в сегменте D замыкает Hyundai Sonata, которая в за 9 месяцев разошлась тиражом в количестве 5 568 штук.

Как отмечают эксперты, минимальная цена Kia K5 в настоящее время оказывается на 240 тысяч рублей меньше, чем у Toyota Camry (1 774 900 и 2 015 000 рублей соответственно, по данным сайта «Цена Авто»).

Во сколько обходится содержание автомобиля сегмента D (и не только)? Это можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Kia