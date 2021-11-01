За вторую половину октября еще 15 марок повысили цены на автомобили

Как выяснили эксперты портала «Цена Авто», в период с 16 по 31 октября обновленные прайс-листы появились на сайтах 15 компаний. Для пяти из них это было уже второе повышение цен за месяц, и чаще всего автопроизводители добавляли новые модели в список уже подорожавших. Один бренд снизил стоимость одной модели в отдельных комплектациях. Рассказываем обо всех по порядку.

18 октября все модели из пассажирской и коммерческой линейки LADA подорожали на 0,9 – 2,7%. В этом году это было уже шестое массовое повышение цен на отечественные автомобили. Корейские Kia и Hyundai внесли в списки моделей с выросшей ценой еще по одной – во второй половине месяца прибавку получили кроссоверы Kia Sorento (на 2,4 – 4,5%) и Hyundai Creta (2,4 – 3,3%). Из лидеров рынка отметим также французский Renault, который обновил прайсы для всех своих кроссоверов – Arkana, Duster и Kaptur стали дороже на 0,9 – 1,8%.

Чешская Skoda повысила цены на 3,2 – 6,3% для трех моделей– Kodiaq, Superb и Superb Combi, а немецкий Volkswagen оформил прибавку для трех моделей из пассажирской линейки (на 2,7 – 2,8%) и шести – из коммерческой (на 0,8 – 4,3%).

Эксперты также зафиксировали рост стоимости у четырех моделей Subaru (на 0,9 – 1,6%), кроссовера Toyota Fortuner (на 2,5 – 3,7%) и пикапа Great Wall Poer (на 2,0 – 2,1%).

Второй раз за месяц переписал прайсы премиальный бренд Jeep – внедорожники Wrangler и Wrangler Unlimited получили повторную прибавку на 1,7 – 2,1%, а кроме того, к ним добавился и Compass, подорожавший на 1,3%. Массовое повышение цен отмечено еще у трех премиум-марок – Audi (на 1,0 – 7,4%), BMW (на 0,4 – 6,0%) и MINI (на 1,0 – 1,8%).

Особняком в этом ряду стоит японский Nissan, который снизил стоимость отдельных комплектаций кроссовера X-Trail. Две его топовые версии стали доступнее на 1,3 – 1,4% за счет того, что в них пакет технологий Nissan ProPILOT & NissanConnect Services получил отдельную стоимость. При этом остальные комплектации Nissan X-Trail подорожали на 0,9 – 1,2%, а для еще одной модели из линейки, Nissan Terrano, цены выросли на 0,7 – 1,4%.

Добавим также, что за весь октябрь цены на свои автомобили изменили в общей сложности 35 марок. Какие именно – можно узнать здесь.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность рынка, однако позволяет оценить основные тенденции ценовой политики российских представительств компаний.

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Фото: АВТОСТАТ