Компания Mercedes-Benz представила новый родстер AMG SL

Штаб-квартира Mercedes-Benz в Аффальтербахе представила новый роскошный родстер Mercedes-AMG SL с конфигурацией сидений 2+2. У автомобиля классический мягкий верх. «Спортивная роскошь» - так характеризуют модель ее разработчики, которые считают AMG SL 2021 года закономерным продолжением 70-летней истории - от чистопородного гоночного автомобиля к открытому спорткару класса люкс. Динамика и комфорт автомобиля обеспечиваются особенностями построения корпуса, его техническими и дизайнерскими решениями, продуманностью интерьера. Конструкторы модели с гордостью говорят о том, что создавали кузов на совершенно новой архитектуре: ни одна деталь не позаимствована у предшественников. В основе шасси – облегченная алюминиево-композитная конструкция, гарантирующая высокую жесткость. Так, жесткость конструкции кузова на кручение выросла по сравнению с предшественником на 18%, а поперечная - на 50% превышает показатель AMG GT. Для построения каркаса использованы алюминий, магниевые сплавы, композиционные материалы на волокнистой основе. Рама лобового стекла изготовлена из стали. В сочетании с дугами безопасности, которые мгновенно выдвигаются в случае аварии из-за задних сидений, она служит для обеспечения безопасности пассажиров при опрокидывании.

Масса кузова – всего около 270 кг. Уменьшению веса способствуют и новые материалы, и складной мягких верх с электроприводом: по сравнению с металлической складной крышей такой верх легче на 21 кг. Кстати, опустить его можно даже при движении всего за 15 секунд. Опущен или поднят верх – на аэродинамике и ходовых характеристиках родстера это не отражается. В Mercedes-AMG SL есть также выдвижной задний спойлер, интегрированный в крышку багажника. На скорости 80 км/ч и выше этот спойлер активируется и изменяет свое положение, повышая динамику и устойчивость автомобиля. Из других особенностей дизайна можно отметить: короткие свесы, длинный капот, сдвинутый назад пассажирский салон с сильно наклоненным лобовым стеклом, атлетичную заднюю часть кузова, объемные колесные арки и большие «аэродинамически оптимизированные» колеса с легкосплавными дисками (19, 20 или 21 дюйм), плоские, резко очерченные светодиодные фары DIGITAL LIGHT впереди и плоские задние фонари, тоже на светодиодах. В интерьере в первую очередь обращает на себя внимание конфигурация сидений 2+2 (сиденья спортивные, с идеальной эргономикой, с электрорегулировкой). Места сзади позволяют разместиться пассажирам ростом до 1,5 м. Передняя панель представляет собой центральный дисплей на консоли, который можно регулировать по наклону с помощью электропривода (на угол от 12 до 32 градусов). Здесь полностью цифровая комбинация приборов с возможностью выбора стиля: до восьми вариантов дизайна экрана.





Как сообщает пресс-релиз компании Mercedes-Benz, к моменту выхода на рынок новый SL будет представлен двумя моделями, обе - с 4-литровым битурбированным двигателем AMG V8. Двигатель SL 63 4MATIC+ обеспечивает расход топлива в смешанном цикле 12,7 - 11, 8 л на 100 км, развивает мощность 430 кВт (585 л.с.). До 100 км/ч он разгоняется за 3,6 с, а максимальная скорость его - 315 км/ч. Двигатель SL 55 4MATIC+ характеризуется аналогичным расходом топлива, однако его мощность немного меньше - 350 кВт (476 л.с.). На разгон до 100 км/ч ему понадобится 3,9 с, а максимальная его скорость составляет 295 км/ч. Позже разработчики обещают дать рынку еще один силовой агрегат - с гибридным приводом E PERFORMANCE. Коробка AMG SPEEDSHIFT MCT 9G обеспечивает экстремально короткое переключение передач. Гидротрансформатор (в целях снижения веса и улучшения разгонных характеристик) заменен на муфту сцепления мокрого типа. Впервые за свою почти 70-летнюю историю автомобиль SL получил технологию полного привода всех четырех колес: система AMG Performance 4MATIC+ распределяет крутящий момент между передними и задними колесами в полностью регулируемом режиме. В суперкаре используется многорычажная передняя подвеска, активная поперечная стабилизация кузова и оптимальное замедление. Впервые на серийной основе он оснащается активной функцией подруливания колес заднего моста.

Владелец Mercedes-AMG SL может выбрать любой из шести режимов движения - «Скользко», «Комфорт», «Спорт», Спорт+», «Индивидуальный» и «Гонка» (последний войдет в базовую комплектацию модели SL 63 4MATIC+, а для SL 55 4MATIC+ он будет доступен лишь в составе опции).

Обещают, что к моменту выхода на рынок покупатель сможет выбирать из более чем 10 вариантов окраски кузова (из них 5 – типа «металлик»), складной верх будет предложен в трех разных цветовых решениях. Производитель также планирует предложить покупателям некоторое разнообразие и в дизайне колесных дисков. Информационно-развлекательная система MBUX родстера позволяет получить доступ ко многим цифровым сервисам Mercedes me connect. Сенсорный экран, интуитивно понятное управление (можно управлять с помощью сенсорных кнопок на рулевом колесе), интеграция смартфона через Apple CarPlay или Android Auto, функция громкой связи через Bluetooth-соединение и цифровое радио (DAB и DAB+). Кстати, интеллектуальный голосовой ассистент «Привет, Мерседес!» понимает до 28 языков. Привязав родстер к учетной записи Mercedes me connect и приняв условия пользовательского соглашения, водитель также сможет получать в режиме реального времени информацию о дорожной ситуации и объезжать пробки и заторы. А благодаря подключению функции Car-to-X автомобиль сможет обмениваться информацией о дорожной ситуации с другими, интегрированными в сеть автомобилями.