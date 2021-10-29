Объявлен старт продаж купе-кроссовера XCeed 2022 модельного года

С 15 ноября 2021 года российские дилеры Kia начинают продажи городского купе-кроссовера Kia XCeed 2022-го модельного года. Как сообщается в официальном пресс-релизе марки, в дополнение к прежнему двигателю 1,6 T-GDI Kia XCeed 2022 года получил новый силовой агрегат 1,5 T-GDI и новые комплектации стоимостью от 1 874 900 до 2 239 900 руб.
Для автомобиля с новым бензиновым двигателем 1,5 T-GDI линейки Smartstream (150 л.с., 253 Нм) предусмотрено три комплектации – Luxe, Prestige и Premium+, а в самой мощной версии с двигателем 1,6 T-GDI (200 л.с., 265 Нм) купе-кроссовер предлагается в комплектации Premium. Оба двигателя агрегатируются с семиступенчатым «роботом» 7DCT с двумя сцеплениями, привод – только передний.
Уже в стартовой комплектации Luxe (от 1 874 900 руб.) новый Kia XCeed получил приборную панель Supervision и цветной TFT-дисплей высокого разрешения с диагональю 4,2 дюйма. На него можно вывести данные о настройках автомобиля, а также показания бортового компьютера.
Комплектация Prestige (от 2 019 900 руб.) дополнена системами комплекса Drive Wise, куда в числе прочего входят система контроля слепых зон (BCW) и система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCСW).
Единственная комплектация, которая осталась без изменений, – Premium (от 2 349 900 руб.). Автомобили XCeed Premium оснащаются двигателем 1,6 T-GDI и имеют в салоне цифровую приборную панель Supervision на базе цветного TFT-дисплея диагональю 12,3 дюйма. Дополнительно здесь установлена аудиосистема JBL c внешним усилителем, сабвуфером и 6 динамиками, а также есть панель беспроводной зарядки мобильных устройств. Также автомобили в комплектации Premium оснащаются мультимедийно-навигационной системой с большим дисплеем диагональю 10.25 дюймов, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay и возможностями отображения транспортных пробок в режиме реального времени.
Топовая версия Premium+ (2 239 900 руб.) включает в себя полный комплекс высокотехнологичных систем безопасности и помощи водителю Drive Wise. К нему относятся: ассистент движения в полосе (LFA), система предотвращения выезда из полосы движения (LKA), интеллектуальный круиз-контроль с функцией Stop&Go (SCC), автоматическое управление дальним светом (HBA), распознавание дорожных знаков (SLIF), системы предотвращения фронтального столкновения (FCA) и распознавания усталости водителя (DAW).
Кроме того, в версии 2022-го модельного года в комплектации Premium+ теперь также предлагается стильное оформление интерьера с контрастно черно-желтой отделкой.
А какие еще модели могут появиться на рынке до конца текущего года? Все подробности о них можно прочитать в «Календаре новинок».
Фото: Kia