Объявлен старт продаж купе-кроссовера XCeed 2022 модельного года

С 15 ноября 2021 года российские дилеры Kia начинают продажи городского купе-кроссовера Kia XCeed 2022-го модельного года. Как сообщается в официальном пресс-релизе марки, в дополнение к прежнему двигателю 1,6 T-GDI Kia XCeed 2022 года получил новый силовой агрегат 1,5 T-GDI и новые комплектации стоимостью от 1 874 900 до 2 239 900 руб.

Для автомобиля с новым бензиновым двигателем 1,5 T-GDI линейки Smartstream (150 л.с., 253 Нм) предусмотрено три комплектации – Luxe, Prestige и Premium+, а в самой мощной версии с двигателем 1,6 T-GDI (200 л.с., 265 Нм) купе-кроссовер предлагается в комплектации Premium. Оба двигателя агрегатируются с семиступенчатым «роботом» 7DCT с двумя сцеплениями, привод – только передний.

Уже в стартовой комплектации Luxe (от 1 874 900 руб.) новый Kia XCeed получил приборную панель Supervision и цветной TFT-дисплей высокого разрешения с диагональю 4,2 дюйма. На него можно вывести данные о настройках автомобиля, а также показания бортового компьютера.

Комплектация Prestige (от 2 019 900 руб.) дополнена системами комплекса Drive Wise, куда в числе прочего входят система контроля слепых зон (BCW) и система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCСW).