Компания Changan сообщила о получении ОТТС для кроссовера UNI-K

Новый кроссовер Changan UNI-K, который должен появиться у российских дилеров в декабре, получил «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС), пройдя соответствующий цикл сертификационных испытаний.
Как сообщили в компании Changan Motors Rus, UNI-K – cамый большой кроссовер в модельной гамме китайского бренда и относится к сегменту SUV (D). Его габаритные размеры составляют 4865 x 1948 x 1700 мм при колесной базе 2890 мм.
Новинка оснащается турбомотором собственной разработки Blue Whale 2.0T мощностью 226 л.с. и крутящим моментом 380 Нм, который работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Автомобиль доступен как с передним, так и с полным приводом.
Напомним, что в сентябре 2020 года в рамках Пекинского автосалона Changan Auto продемонстрировала концепт Vision-V, который был спроектирован в Туринском дизайн-бюро компании. А уже спустя 2 месяца, в ноябре, на международном автосалоне в Гуанчжоу он был представлен в серийном исполнении – под именем UNI-K. При этом название UNI, которое в китайском варианте пишется Yinli, означает «притяжение».
Как отмечает заместитель генерального директора Changan International и генеральный директор Changan Motors Rus Сунь Цзэцзюнь, кроссовер UNI-K стоит считать флагманом линейки Changan. «Это, своего рода, витрина – пример практической реализации передовых технологий компании», - добавил он.
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Фото: Changan