Компания Changan сообщила о получении ОТТС для кроссовера UNI-K

Новый кроссовер Changan UNI-K, который должен появиться у российских дилеров в декабре, получил «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС), пройдя соответствующий цикл сертификационных испытаний.

Как сообщили в компании Changan Motors Rus, UNI-K – cамый большой кроссовер в модельной гамме китайского бренда и относится к сегменту SUV (D). Его габаритные размеры составляют 4865 x 1948 x 1700 мм при колесной базе 2890 мм.

Новинка оснащается турбомотором собственной разработки Blue Whale 2.0T мощностью 226 л.с. и крутящим моментом 380 Нм, который работает в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Автомобиль доступен как с передним, так и с полным приводом.