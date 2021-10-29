За 7 лет количество моделей на российском авторынке уменьшилось на треть

С 2014-го по 2021 год общее число моделей новых легковых и легких коммерческих автомобилей, официально продаваемых в России, сократилось на 32%, констатируют эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ».

Если 7 лет назад, в 2014 году, количество предлагаемых дистрибьюторами моделей легковых автомобилей и LCV составляло 442, то в 2021-м оно снизилось до 299, впервые опустившись ниже 300. Таким образом, за прошедшие 7 лет российский авторынок потерял в общей сложности 143 модели.

Как отмечают эксперты агентства, данный процесс затронул все бренды, поскольку в условиях существенного падения продаж автомобилей (с 2014 года – свыше 30%) производители вынуждены были сокращать свои линейки, делая ставку на более «ходовые» модели.

Так, в процентном соотношении сильнее всего «пострадали» американские марки (-65%). В этом году они представлены 14 моделями, а 7 лет назад их было 40. Довольно ощутимо сократилось число моделей японских производителей (на 43%, или 41 шт.), которых теперь насчитывается 54. Больше других в абсолютном значении покинули наш рынок автомобили европейских марок (-61 шт.). В нынешнем году они представлены 144 моделями – на 30% ниже значения 2014 года. Что касается других брендов, то они «потеряли» меньше. Например, количество моделей российских марок за рассматриваемый период снизилось с 26 до 16, корейских – с 33 до 31, китайских – с 43 до 40.

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Фото: Hyundai