Североамериканский Kia Sportage получил внедорожные версии

Новые версии с улучшенными внедорожными возможностями пополнили линейку комплектаций кроссовера Kia Sportage нового поколения, который продается на рынках Северной Америки. Как сообщает пресс-служба компании, в этих модификациях дорожный просвет автомобиля увеличен на 3,8 см, а сам кроссовер имеет не только внешние улучшения, но и более высокий уровень внедорожной подготовки. В нашей стране Kia Sportage пятого поколения будет представлен в первой половине 2022 года.

Традиционно в США больше востребованы крупные автомобили, поэтому новый Kia Sportage для этого рынка имеет колесную базу 2 755 мм, а габаритную длину 4 660 мм. Под капотом расположен двигатель 2,5 л (187 л.с.), который работает в паре с 8-ступенчатой АКП. Привод может быть передним или полным.

Список его стандартных комплектаций теперь пополнился внедорожными версиями X-Pro и X-Pro Prestige, а также версией с внедорожным дизайн-пакетом X-Line. В перечень оснащения этих версий входят:

- 17-дюймовые колеса на матовых черных дисках и с шинами B.F. Goodrich с протектором All-Terrain;

- светодиодные противотуманные фары, а также, по желанию клиента, доступны светодиодные прожекторы;

- режимы движения по пересеченной местности Normal, Sport, Smart и Snow, где имеется возможность выбора режима работы системы полного привода Multi-Terrain.