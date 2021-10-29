Североамериканский Kia Sportage получил внедорожные версии

Новые версии с улучшенными внедорожными возможностями пополнили линейку комплектаций кроссовера Kia Sportage нового поколения, который продается на рынках Северной Америки. Как сообщает пресс-служба компании, в этих модификациях дорожный просвет автомобиля увеличен на 3,8 см, а сам кроссовер имеет не только внешние улучшения, но и более высокий уровень внедорожной подготовки. В нашей стране Kia Sportage пятого поколения будет представлен в первой половине 2022 года.
Традиционно в США больше востребованы крупные автомобили, поэтому новый Kia Sportage для этого рынка имеет колесную базу 2 755 мм, а габаритную длину 4 660 мм. Под капотом расположен двигатель 2,5 л (187 л.с.), который работает в паре с 8-ступенчатой АКП. Привод может быть передним или полным.
Список его стандартных комплектаций теперь пополнился внедорожными версиями X-Pro и X-Pro Prestige, а также версией с внедорожным дизайн-пакетом X-Line. В перечень оснащения этих версий входят:
- 17-дюймовые колеса на матовых черных дисках и с шинами B.F. Goodrich с протектором All-Terrain;
- светодиодные противотуманные фары, а также, по желанию клиента, доступны светодиодные прожекторы;
- режимы движения по пересеченной местности Normal, Sport, Smart и Snow, где имеется возможность выбора режима работы системы полного привода Multi-Terrain.
Автомобиль в «старшей» комплектации X-Pro Prestige дополнительно оснащается вентилируемыми передними сиденьями с электроприводом в 8 направлениях.
Модификация с внедорожным дизайн-пакетом Sportage X-Line внешне отличается оригинальными передним и задним бамперами с отделкой «сатиновый хром». Эта же декоративная отделка используется на боковых частях автомобиля. Наружные зеркала, рейлинги на крыше и рамки оконных стекол выполнены в черной глянцевой отделке. Кроме того, в этом исполнении высота рейлингов увеличена для более удобной установки багажника и крепления аксессуаров. На Sportage X-Line устанавливаются колеса размерности 19 дюймов на дисках оригинального дизайна.
Производство нового Kia Sportage для североамериканского рынка налажено на заводе в Уэст-Пойнте (штат Джорджия). В соответствии со стратегией перехода компании Kia к производству электромобилей, в будущем клиентам будет предложена и гибридная версия модели.
В России сегодня представлен кроссовер Kia Sportage четвертого поколения, прошедший рестайл. На выбор клиентам предлагается 15 модификаций, включая лимитированную серию Black Edition. Линейка двигателей состоит из двух бензиновых моторов рабочим объемом 2 и 2,4 л с отдачей 150 и 184 л.с. соответственно. Базовый двигатель способен работать с механической коробкой или «автоматом», а более мощный сочетается только с автоматической трансмиссией.
Цена по прайсу варьируется от 1 854 900 до 2 634 900 руб. Узнать реальную стоимость Kia Sportage в дилерских центрах и сравнить ее с другими популярными кроссоверами российского рынка можно здесь.