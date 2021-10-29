Центробанк предложил обсудить грядущее повышение ОСАГО для некоторых категорий водителей

До 8 ноября Банк России предложил заинтересованным организациям высказать предложения и замечания к предлагаемому изменению тарифов по ОСАГО.

Специалисты Банка провели «актуарные» расчеты на основе свежих статистических данных и хотят внести несколько изменений в существующий порядок. В частности, предлагается расширить «тарифный коридор» базовых ставок страхового тарифа - в обе стороны. Для физических лиц, владельцев легковых транспортных средств - на 10%. Для общественного транспорта (автобусы регулярных перевозок, троллейбусы, трамваи) - на 4,9%. Для владельцев других категорий транспортных средств (очевидно, на все, что связано с коммерческими перевозками грузов и людей, включая такси) - на 30%.

В документе также предложено скорректировать «отдельные значения коэффициента территории преимущественного использования транспортного средства», снизить коэффициент в зависимости от возраста и стажа для опытных водителей с безаварийным вождением, скорректировать коэффициент за неограниченное число допущенных к управлению.

Ознакомиться с полной версией документа можно здесь.