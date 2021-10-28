На российском рынке стартовали продажи обновленного EXEED TXL

С сегодняшнего дня в российских дилерских салонах EXEED начались продажи обновленного внедорожника TXL. И главной новостью здесь стало то, что производитель наделил модель гарантией, которой нет ни у одного из его одноклассников - 7 лет или 200 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). Внешних изменений по сравнению с предшественником не так уж много, но они есть. Так, например, у автомобиля появились новые передний и задний бамперы. Решетка радиатора впереди стала шире. Над ней появилась надпись EXEED. Дневные ходовые огни стали светодиодными. Колеса получили новый дизайн, на всех колесах - дисковые тормоза. Клиренс составляет 210 мм.

Камеры, встроенные в боковые зеркала, получили более высокое разрешение и позволяют даже выбрать "вид сверху". И тут мы уже плавно переходим к изменениям в интерьере, среди которых главное - новая приборная панель, состоящая из двух сдвоенных ЖК-экранов диагональю по 12,3 дюйма.

Водитель может выбрать варианты цветового оформления того, что он на экранах видит - в зависимости от своих пристрастий. В автомобиле - аудиосистема премиум-класса Arkamys (8 динамиков), тачпад (сенсор) для управления радио и прочими функциями мультимедиа, площадка для беспроводной зарядки телефона и многое другое.

Как сообщает пресс-служба АО "ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС", силовой агрегат остался прежним - достаточно мощный турбодвигатель третьего поколения ACTECO 1.6TGDI, который комплектуется с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT с подрулевыми переключателями. Мощность двигателя составляет 186 л.с., этого вполне хватает, чтобы обеспечить достаточно крупному внедорожнику разгон до 100 км/ч за 9,8 секунды. Кстати, расход топлива у этого внедорожника - 7,6 л на 100 км при езде в смешанном режиме. При этом производитель официально разрешил заправлять машину бензином двух марок - АИ-95 и АИ-92. Коробка не изменилась, но вместо рычага теперь аккуратный джойстик, больше похожий на клавишу. Автомобиль начинен современными системами безопасности - системой предупреждения о лобовом столкновении, мониторингом слепых зон, удержанием в полосе, системой предупреждения об опасности открытия дверей и целым рядом других.