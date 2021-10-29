Компания Fresh Auto сообщила об итогах онлайн-продаж автомобилей

Онлайн-продажи компании Fresh Auto в 1 полугодии составили 3280 автомобилей, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе холдинга.

Чаще всего за этот период в компании приобретали автомобили онлайн жители Воронежа, на долю которых пришлось 33% от общего объема. В Краснодаре доля таких продаж составила 16,7% от всех проданных компанией автомобилей онлайн, в Минеральных водах – 4,6%, в Москве – 6%, в Ростове-на-Дону – 28% и в Тюмени – 10%.

Лидерство среди моделей, которые россияне чаще всего предпочитали приобретать онлайн в компании Fresh Auto возглавляет Kia Rio. Доля онлайн-продаж этого автомобиля составила 31%. На втором месте располагается Ford Focus (19%), за ним следует Hyundai Solaris (17%). Четвертую позицию заняла LADA Granta (13%), а замыкает рейтинг лидеров сразу несколько автомобилей, которые одинаково пользовались спросом: Renault Logan, Volkswagen Polo и Skoda Octavia (по 11%).

Помимо онлайн-реализации машин, в компании рассказали и об итогах офлайн-продаж. Так, в 1 полугодии они составили: 2733 экземпляра – новых и 13662 – подержанных. При этом в кредит было продано 6148 автомобилей с пробегом.

Как отмечают в самой компании, цифровое обслуживание клиентов на сегодняшний день – самый удобный и безопасный вид коммуникации. Он будет активно использоваться и в период ограничения офлайновой деятельности автосалонов, в том числе и посредством социальных сетей, в частности Инстаграма. По словам основателя Fresh Auto Дениса Мигаля, ежемесячное количество посещений Инстаграм-магазина компании составляет 7 000, а из всех онлайн-продаж уже 5% совершаются с помощью Инстаграма.

Больше информации об онлайн-продажах содержится в отчете «Онлайн-покупка автомобиля: мнение российских потребителей», подготовленном агентством «АВТОСТАТ».

Фото: Fresh Auto