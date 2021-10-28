Модель УАЗа сохраняет звание самого продаваемого пикапа в России

За 9 месяцев в нашей стране реализовано 7159 пикапов, а самым популярным среди них остается модель УАЗа. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки статистики продаж новых автомобилей.

Так, с января по сентябрь УАЗ «Пикап» был реализован в количестве 2171 экземпляра (данные АЕБ). Совсем немного уступает ему Toyota Hilux – за указанный период его продажи в России составили 2066 единиц. Замыкает тройку лидеров традиционно Mitsubishi L200 с показателем 1618 штук. Таким образом, на долю трех этих моделей приходится 82% от всех новых пикапов, реализованных за 9 месяцев 2021 года.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что несмотря на лидерство модели УАЗа, в последние два месяца (август и сентябрь) по объемам продаж она уступала пикапу Toyota Hilux – даже с учетом ощутимой разницы в цене (от 1 114 000 и от 2 838 000 рублей соответственно).

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Фото: УАЗ