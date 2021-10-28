Renault запустила производство своей третьей модели в Казахстане

Компания Renault Россия расширяет производство автомобилей в Казахстане. Как сообщает пресс-служба французского автопроизводителя, третьей моделью Renault, которая будет выпускаться в республике стал кроссовер Duster.

Напомним, что в начале июля Renault Россия запустила серийное производство кроссоверов Renault Arkana и Kaptur в Казахстане. Их выпуск был налажен на заводе «СарыаркаАвтоПром» (входит в ГК ALLUR) в Костанае – с соблюдением всех требований Группы Renault по оснащению, техпроцессам, контролю качества и обучению персонала. Теперь линейка производимых моделей пополнилась кроссовером Renault Duster.

Уже скоро новые «дастеры» локальной сборки будут предложены местным покупателям – модель будет доступна в дилерских центрах Renault в Казахстане. Сегодня автомобили французской марки продаются в фирменных салонах, относящихся к ТОО «Орион Дистрибьюшн». Сюда входят 13 дилерских центров в 11 крупнейших городах Республики Казахстан.

Казахстанцы могут выбрать Renault Duster из трех уровней оснащения и двух типов силового агрегата. Прежде всего, это базовая версия Life, которая подразумевает бензиновый мотор 1,6 л (114 л.с.) с механической КП или турбодвигатель TCe 150 (150 л.с.) с СVT X-Tronic. В версии Drive автомобиль предлагается с турбодвигателем TCe 150 (150 л.с.) и «механикой», а в топовом оснащении Style – c турбодвигателем TCe 150 и CVT X-Tronic. При все версии Renault Duster будут полноприводными.

Как отмечает генеральный директор Renault в России и СНГ Ян Птачек, за 9 лет более 17 тысяч «дастеров» в Казахстане нашли своих владельцев. «Мы уверены в безупречном качестве автомобилей локальной сборки и искренне забоимся о комфорте и спокойствии клиентов, поэтому на новый Renault Duster, выпущенный в Казахстане, распространяется такая же гарантия, как и на российский – 3 года или 100 000 км», - добавил г-н Птачек.

Во сколько обходится содержание Renault Duster или другой модели? Это можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения»!

Фото: Renault