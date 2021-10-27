Выпуск легковых автомобилей в сентябре сократился на четверть

По данным Росстата, за девять месяцев 2021 года с российских конвейеров сошло 1 млн 022 тыс. легковых автомобилей, что на 20,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в сентябре было выпущено 106 тыс. машин – это на 25,5% меньше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что завод «ЛАДА Ижевск» в прошлом месяце выпустил 600-тысячный автомобиль LADA Vesta с момента запуска этой модели в сентябре 2015 года. А с конвейера предприятия «Фольксваген Груп Рус» в Калуге сошел 300-тысячный кроссовер Volkswagen Tiguan, производство которого по полному циклу ведется с октября 2009-го.

Производство грузовых автомобилей в январе-сентябре составило 129 тыс. единиц, что на 40,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 17 тыс. грузовиков – это на 20,6% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что КАМАЗ в сентябре увеличил производство на 11%, выпустив 4067 машинокомплектов.

Фото: АВТОВАЗ