Автомобили с пробегом в октябре подорожали на 4%

В октябре 2021 года средняя цена* подержанного легкового автомобиля в России составила 873 тыс. рублей. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки ежемесячного обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке», это на 4% превышает показатель предыдущего месяца.

Напомним, в сентябре средняя цена находилась на отметке 838 тыс. рублей. Таким образом, за один месяц легковые автомобили с пробегом в среднем подорожали на 35 тыс. рублей.

Если же сравнивать текущий результат с тем, что был в начале нынешнего года (январь), то удорожание составило 27%, или 185 тыс. рублей.

При этом по сравнению с показателем годичной давности (октябрь 2020-го) цены на вторичном рынке в среднем увеличились на 44%. То есть, в деньгах подержанные автомобили за год стали дороже на 267 тыс. рублей.

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* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ