Над мировым автопромом нависла новая угроза

Глобальная нехватка микрочипов уже привела к сокращению, а в отдельных случаях и полной остановке производства автомобилей. Теперь же мировой автомобильной промышленности угрожает дефицит магния, пишет «За рулем».

Около 90% мировых запасов магния поступает из Китая. Магний – это металл, который жизненно важен для изготовления ряда различных автомобильных компонентов. Его сплав с алюминием широко распространен и используется во всем: от топливных баков до рам сидений и легкосплавных дисков.

Правительство Китая из-за энергетического кризиса уже принудительно остановило 35 из 50 плавильных заводов по производству магния, и последствия вскоре почувствуются во всем мире. Первые признаки того, что надвигающийся дефицит магния может нанести еще один жестокий удар по автомобильной промышленности, появились в конце августа 2021 года.

Комиссия по развитию и исследованиям города Юйлинь выпустила уведомление о новых ограничениях на производство магния в Китае по крайней мере до конца года. Из-за этих ограничений одни заводы полностью остановятся, а другие сократят производство наполовину. Это событие вызвало быстрый и резкий скачок цен на металл. Потребовалось всего 30 дней, чтобы это оказало серьезное влияние на запасы в отрасли.

По оценкам компании-аналитика сырьевых рынков Fastmarkets, с середины сентября 2021 года стоимость магния составляла 40 – 45 тыс. юаней (6207 – 6983 долларов) за тонну, что на 36% больше, чем месяцем ранее. Есть признаки того, что когда появятся отчеты за октябрь и ноябрь, цены окажутся еще больше.

Таким образом, сформировался своеобразный дефицитный «дуэт» – микрочипы/магний, что в дальнейшем может привести к тому, что вся автомобильная промышленность будет испытывать серьезные трудности до начала следующего года.

А вот какие инновации могут помочь автопрому? Об этом можно узнать, посмотрев видеозапись конференции «IT-Революция в автобизнесе 2021», которая доступна на канале Автостат ТВ.