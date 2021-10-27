EXEED подвел итоги первого года продаж в России

Марка CHERYEXEED вышла на российский рынок с внедорожником TXL в октябре 2020 года. С тех пор официальными дилерами было реализовано 2708 автомобилей этой модели, и компания планирует перешагнуть планку продаж в 3000 машин уже до конца ноября текущего года, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

Более 70% обладателей автомобилей EXEED TXL приобрели их с использование программы обмена. Большинство клиентов предпочли приобрести новый внедорожник TXL c богатым оснащением уже в базовой комплектации, обменяв свои автомобили 2015 - 2018 годов выпуска. По информации от официальных дилеров, наиболее часто сдаваемыми автомобилями по программе Trade-in являются: Audi Q5, BMW X3, BMW X5, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Lexus RX, Mazda CX-5 и Toyota RAV4.

Между тем, уже завтра, 28 октября, состоится российская онлайн-презентация обновленного среднеразмерного кроссовера TXL. Новинка будет предложена в тех же комплектациях, что и дорестайлинговая модель – Luxury и Flagship – стоимостью 2 млн 699 тыс. 900 рублей и 2 млн 899 тыс. 900 рублей соответственно. До конца 2021 года на российском рынке также появятся флагманский внедорожник EXEED VX и компактный кроссовер LX.

На сегодняшний день партнерская сеть EXEED насчитывает 40 дилерских центров, представленных от Калининграда до Владивостока. В ближайших планах компании провести ребрендинг текущей дилерской сети согласно новым стандартам EXEED New Edge, одновременно совершенствуя каждый этап обслуживания. В текущем году дилерская сеть бренда EXEED продолжит расти и достигнет 60 специализированных центров по продаже и обслуживанию. Особый акцент будет сделан на увеличении регионального присутствия. До конца года партнеры марки появятся в Ростовской, Саратовской, Самарской областях, Краснодарском каре, республиках Татарстан и Башкортостан. В 2022 году запланировано открыть дилерские центры в таких городах, как Калуга, Ярославль, Смоленск, Омск, Барнаул и др.

Какие еще автомобили могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: EXEED