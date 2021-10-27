АВТОВАЗ приостановил прием заявок на трехдверную LADA Niva Legend

АВТОВАЗ приостановил прием заявок от дилеров на трехдверные внедорожники LADA Niva Legend. Дело в том, что из-за частых простоев производства на предприятии образовалась задолженность по отгрузке этих машин из предыдущих заказов, сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ».

Так, по данным источников, в производстве еще остаются автомобили этой модели из сентябрьских партий. Выполнением накопленных заказов АВТОВАЗ планирует заниматься по декабрь включительно. После отгрузки всех партий текущего года прием заявок на трехдвурную LADA Niva Legend будет возобновлен.

Между тем, подобная ситуация сложилась и с выполнением заявок на пятидверную LADA Niva Legend. Завершение производства этой модели, изначально запланированное на ноябрь, перенесено на последний месяц год. Однако выпущенные автомобили будут предназначены не для свободной продажи, а для исполнения ранее поданных дилерских заявок.

Кстати, дефицит автомобилей LADA Niva Legend может быть связан с госзаказом, который поступил на АВТОВАЗ в сентябре и предусматривал производство 1500 внедорожников Niva Travel. В связи с его выполнением и из-за продолжающихся перебоев с поставками электронных компонентов автомобили LADA Niva Legend некоторое время не выпускались.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале 2021 года АВТОВАЗ объявил о переименовании модели LADA 4x4 и возвращении ей первоначального названия «Niva». Теперь этот внедорожник продается под именем LADA Niva Legend. Вместе с новым названием автомобиль получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Результаты дорожных испытаний показали, что максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7 дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120 км/ч.

В настоящее время LADA Niva Legend предлагается по цене от 659,9 тыс. рублей, а пятидверная модификация стоит на 88 тыс. рублей дороже. Под капотом внедорожника устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента.

Фото: АВТОВАЗ