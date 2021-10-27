Стартовал новый проект Авито Авто - аукционы, гарантирующие быструю и безопасную сделку

Сегодня в рамках конференции «IT-революция в автобизнесе-2021», которая проходит в Москве, менеджер по развитию бизнеса компании Авито Авто Роман Ахременко выступил с презентацией нового проекта – «Аукционы Авито», гарантирующего быструю безопасную продажу автомобилей с помощью имеющихся ресурсов. Как рассказал специалист, проект полностью интегрирован с MaxPoster (в аукционную карточку включен отчет Автотеки и оценка MaxPoster).

Цель - сделать продажу автомобиля комфортной, простой и безопасной для всех участников сделки.

Механизм сделки выглядит достаточно просто. Продавец автомобиля заполняет карточку как при обычном объявлении о продаже автомобиля через классифайд, но перед публикацией объявления на сайте ему предлагается ответить на вопрос, хотел бы он выставить свою машину на аукционе. Если «да» - автомобиль не попадает в ленту объявлений, но он появляется в онлайн-аукционе, в котором участвуют только проверенные партнеры Авито. Они видят только данные по автомобилю (для безопасности продавца VIN-код и его личные данные не указаны).

Авито собирает все предложения покупателей и передает их продавцу. Он в тот же день получает картину всех предложений по своей машине и, исходя из них, может сделать выбор, основываясь на максимально предложенной цене или на имидже фирмы-покупателя, на географии ее расположения. Но у него есть возможность и передумать, сняв автомобиль с аукциона. Важно то, что процесс достаточно прост для всех участников и имеет свои преимущества для всех участников сделки.

Пилотный проект такого аукциона уже запущен в Москве и Санкт-Петербурге, до конца года его хотят внедрить в Челябинске, Перми, Краснодаре и ряде других городов.