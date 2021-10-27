Что именно тормозит развитие новых технологий в автобизнесе?

В рамках конференции «IT-революция в автобизнесе 2021» с небольшим обзором своей недавней поездки в США на Digital Dealer Conference выступил Александр Усольцев. Многие зрители, которые ждали услышать про конкретные новшества, которые уже применяются в американских дилерских центрах, были разочарованы и озадачены.

Усольцев не стал увлекаться рассказом о конкретных практиках, увиденных за две недели в пяти американских городах, но зато он на основе увиденного проанализировал страхи отечественных предпринимателей и выдал уже продуманное резюме на тему: «Почему это все изобретено не нами? И как научиться копировать то, что дает мгновенные результаты?».

Все свои презентационные слайды спикер сделал черными - как наши страхи, но на черном красными буквами, словно красной нитью, выделил главные аргументы. Итак, почему у нас не получается быть технологичными?

- В плохие годы мы говорим: «Потому что все плохо, сейчас не время для внедрения», в хорошие – «Сейчас не время, потому что и так все хорошо». Американцы же не оглядываются на время, просто пробуют, ошибаются, но движутся вперед, чтобы, как говорит Усольцев, «съесть наш завтрак».

- Мы часто говорим, что потребитель не готов (зачем внедрять высокие технологии, когда клиент приходит в салон с «кнопочным» телефоном?). Но! Нужно просто исходить из того, что клиент - такой же, как мы, и тогда все встает на свои места. Не будет лучшего времени, чем сейчас и лучшего покупательского опыта, чем сейчас!

- Мы часто оправдываемся: «Не позволяет/запрещает дистрибьютор». При этом часто преувеличиваем силу этих запретов и не проявляем должную гибкость.

- Мы часто говорим: «Не хватает бюджета». Но! Средняя стоимость 1 технологии на 1 дилерский центр - примерно 5 - 25 тысяч рублей, и это отнюдь не космические цены.

- Мы не уверены в своих силах. Но! Если посмотреть более глубоко, самый большой тормоз для внедрения нового - наша лень.

Несколько советов от Усольцева: размышляйте долгосрочно (обязательно на несколько лет вперед); не стесняйтесь заимствовать лучшие идеи с рынка; не полагайтесь на технологии как на ключевое преимущество; помните, что не все люди способны меняться, и это не новость (иногда все начинается с того, что вы меняете процесс найма сотрудников); вы не покупаете процесс, вы покупаете технологию; привлекайте проектные команды, а не процессные; меняйте KPI, ведь они противоречат новым потребностям клиента; делая так же, как «в 2007 году» - будьте готовы получить такой же результат.

Александр Усольцев сообщил, что его компания Mastakey запланировала в 2022 году вовлечь в «крутую трансформацию» 5 крупных федеральных дилеров, поработать с ними совершенно другим образом, не так, как раньше - и тогда те «сильно изменят общее представление» о покупательском опыте». «Ждите от нас в следующем году много интересных новостей», - завершил свое выступление спикер.

Форум «IT-революция в автобизнесе 2021» продолжает свою работу. Впереди - немало интересных выступлений. Прямая трансляция доступна на канале Автостат ТВ.

Фото: скриншот с видеотрансляции