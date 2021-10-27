Завод «Соллерс Форд» в начале ноября продолжит работу в обычном режиме

Завод «Соллерс Форд» в Елабуге, как системообразующее предприятие, продолжит работу в обычном режиме в период с 1 по 3 ноября. В эти даты производство и отгрузка автомобилей Ford Transit по заказу корпоративных клиентов и в дилерские центры будет продолжена в полном объеме согласно ранее намеченному плану. В соответствии с производственным календарем с 4 по 7 ноября – выходные дни для всех сотрудников, кроме служб, связанных с поддержанием жизнеобеспечения заводов. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Соллерс Форд», отметив, что работа на заводе в Елабуге осуществляется с соблюдением всех требований предписания Роспотребнадзора.

Напомним, на сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 170 различных модификаций специального и социального назначения и продолжает пополняться. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. Все Ford Transit оснащаются турбодизельными двигателями объемом 2,2 л (125-155 л.с.).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Ford реализовали 2003 легких коммерческих автомобиля Ford Transit – это на 23% больше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2021 года продажи этой модели в нашей стране составили 14011 машин, что на 59% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Таким образом, объем реализации Ford Transit за январь-сентябрь 2021-го сравнялся с показателем продаж за 2020 год в целом. Стоит отметить, что в мае завод «Соллерс Форд» в Елабуге увеличил объем производства автомобилей Ford Transit на 25% в связи со стремительным ростом продаж с начала года. Предприятие планирует поддерживать данные объемы до конца года и, в случае необходимости, готово их увеличить.

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Фото: «Соллерс Форд»