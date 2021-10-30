Peugeot в сентябре увеличил продажи в России на 36%

Российские дилеры Peugeot в сентябре реализовали 737 автомобилей, что на 36% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. По итогам девяти месяцев 2021 года продажи французской марки в нашей стране выросли более чем в 2 раза до 6184 машин. В результате рыночная доля Peugeot составила 0,5% против 0,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Наибольшим спросом пользуются микроавтобусы Peugeot Traveller, реализация которых в сентябре увеличилась на 27% до 217 единиц. Среднеразмерные микроавтобусы и фургоны Expert нашли 208 покупателей – на 43% больше, чем годом ранее. Фургон Peugeot Partner второго поколения, который поступил в продажу в январе 2021 года, по итогам прошлого месяца разошелся в количестве 78 экземпляров.Стоит отметить, что все эти модели выпускаются локально на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Peugeot начали продажи новой пассажирской версии фургона Peugeot Expert – Бизнес-купе. Новинка построена на базе удлиненного кузова (L3, 5306 мм) и предлагается с 2-литровым дизельным двигателем 2.0 HDi мощностью 150 л.с., механической или автоматической коробкой передач и одним из двух типов привода: передний или подключаемый полный.

Список всех дилеров Peugeot (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: Peugeot