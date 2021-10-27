Москва – лидер по развитию мобильности в России

Мир меняется, термин «мобильность» уже гораздо шире, чем просто владение личным автомобилем. В этом смысле показателен пример Москвы, которая сегодня является флагманом в вопросах внедрения IT-решений для развития всех аспектов мобильности – от устройства наземной и подземной транспортной сети до использования электросамокатов и каршеринговых машин. Выступая на форуме «IT-Революция в автобизнесе 2021», Иван Юнин, директор проектов АНО «Московская дирекция транспортного обслуживания», обозначил ключевые тренды в развитии транспортной сети Москвы.

Безусловно, одно из самых главных направлений – цифровизация, куда входит внедрение интеллектуальных транспортных систем, роботизация бизнес-процессов, предварительное ТО и мониторинг состояния не только автомобилей, но и электросамокатов и других транспортных средств.

Второй тренд – появление беспилотного транспорта уже в ближайшем будущем. Согласно прогнозам, мировой объем рынка беспилотного наземного транспорта к 2030 году вырастет почти в два раза. В Москве уже сейчас активно тестируются роботы-доставщики и такси-беспилотники, для которых созданы специальные выделенные зоны.

Как и в других крупнейших мегаполисах мира, в Москве бурно развивается электротранспорт – как общественный, так и личный, для которого создается сеть зарядных станций. Параллельно идет процесс поиска новых источников энергии, например, автомобили на водородном топливе.