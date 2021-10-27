Москва – лидер по развитию мобильности в России

Мир меняется, термин «мобильность» уже гораздо шире, чем просто владение личным автомобилем. В этом смысле показателен пример Москвы, которая сегодня является флагманом в вопросах внедрения IT-решений для развития всех аспектов мобильности – от устройства наземной и подземной транспортной сети до использования электросамокатов и каршеринговых машин. Выступая на форуме «IT-Революция в автобизнесе 2021», Иван Юнин, директор проектов АНО «Московская дирекция транспортного обслуживания», обозначил ключевые тренды в развитии транспортной сети Москвы.
Безусловно, одно из самых главных направлений – цифровизация, куда входит внедрение интеллектуальных транспортных систем, роботизация бизнес-процессов, предварительное ТО и мониторинг состояния не только автомобилей, но и электросамокатов и других транспортных средств.
Второй тренд – появление беспилотного транспорта уже в ближайшем будущем. Согласно прогнозам, мировой объем рынка беспилотного наземного транспорта к 2030 году вырастет почти в два раза. В Москве уже сейчас активно тестируются роботы-доставщики и такси-беспилотники, для которых созданы специальные выделенные зоны.
Как и в других крупнейших мегаполисах мира, в Москве бурно развивается электротранспорт – как общественный, так и личный, для которого создается сеть зарядных станций. Параллельно идет процесс поиска новых источников энергии, например, автомобили на водородном топливе.
Иван Юнин привел цифры по объему рынка транспорта Москвы – сегодня его емкость превышает 641 млрд рублей, а к 2023 году она увеличится до 756 млрд рублей. Львиная доля этого рынка приходится на два сегмента – автомобильные дороги и улично-дорожную сеть, а также на общественный транспорт «Метрополитена».
Для оценки перспектив этого рынка в октябре 2020 года был создан проект «Транспортные инновации Москвы» – экосистема одного окна, которая позволяет принять участие в развитии мобильности в Москве. За год работы в рамках проекта прошли оценку более 700 IT-решений, 75% участников нашли своего бизнес-заказчика, было запущено 90 пилотных проектов, каждый из которых улучшает и ускоряет движение по городу.
«Конечно, Москва не является пионером этого движения: ЭКО-системы для стартапов уже есть в Сиднее, Берлине, Лондоне и других крупных городах. Мы же пока находимся в начале пути, и тем не менее, Москва регулярно занимает топовые места в мировых рейтингах по внедрению конкретных IT-решений,» – отметил Иван Юнин.
Какие из существующих IT-решений можно применять сегодня с учетом опыта других стран, а какие являются нашей разработкой и могут произвести революцию в автомобильном мире? Куда идет автомобильный мир, и где место России в общемировом тренде? Об этом и многом другом говорят участники конференции «IT-революция в автобизнесе-2021», которая проходит в Москве на территории стартхаба «Красный Октябрь». Принять участие в ней можно и в онлайн-формате, ссылка для регистрации – здесь.
Фото: скриншоты с видеотрансляции