Стали известны цены на обновленный EXEED TXL в России

Компания «Чери Автомобили Рус» раскрыла на своем сайте цены на полностью обновленную версию среднеразмерного кроссовера TXL, российская презентация которого состоится завтра, 28 октября. Новинка будет предложена в тех же комплектациях, что и дорестайлинговая модель – Luxury и Flagship – стоимостью 2 млн 699 тыс. 900 рублей и 2 млн 899 тыс. 900 рублей соответственно, пишет портал «Китайские автомобили».

Для обновленного EXEED TXL будет доступна полностью светодиодная оптика, включая галогеновые фары, а также 19-дюймовые литые колесные диски из алюминиевого сплава в двухцветном окрасе. Что касается интерьера, панель приборов и экран информационно-развлекательного комплекса представлены в виде сдвоенных ЖК-экранов диагональю 12.3 дюйма каждый и HD-разрешением 1920х720 пикселей. На мониторе мультимедийной системы пользователь может персонализировать настройки ассистентов и контролеров безопасности, звукового поля, за формирование которого отвечает система обработки звука и восемь динамиков от Sony, выбрать цвет атмосферной подсветки и следить за окружающей обстановкой, благодаря системе кругового обзора 360°AVM. На «парящей» центральной консоли под эргономичным углом установлен сенсорный экран управления климатом, включая очистку воздуха фильтрующим элементом стандарта CN95 и его ионизацию, обогревом и вентиляцией сидений.

Салон обновленного EXEED TXL будет предложен исключительно в черном кожаном исполнении c ромбовидной прострочкой. Панорамная крыша с люком площадью 1,12 кв.м выполнена из высокопрочного теплоизоляционного стекла толщиной 5 мм. Для защиты от палящего солнца предусмотрена шторка.

Полноприводный внедорожник построен на модульной платформе M3X, разработанной совместно конструкторами концерна Chery и немецкой компании Benteler. Габариты автомобиля составляют 4780х1885х1730 мм при колесной базе в 2800 мм, дорожный просвет равен 210 мм. На модель установлены передняя независимая подвеска типа McPherson и многорычажная независимая подвеска сзади. EXEED TXL оснащен системой полного привода Torque-on-Demand, управляемой многодисковой муфтой.

Под капотом внедорожника EXEED TXL установлен двигатель 1.6TGDI мощностью 186 л.с., который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT с подрулевыми переключателями. Разгон до 100 км/ч занимает у EXEED TXL 9,8 секунды.

Напомним, в настоящее время автомобильный бренд EXEED представлен на российском рынке только полноприводным кроссовером TXL. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2021 года продажи EXEED TXL в нашей стране составили 2322 автомобиля. До конца 2021 года на российском рынке появятся флагманский внедорожник EXEED VX и компактный кроссовер LX.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: EXEED