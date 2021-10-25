Стали известны цены на обновленный EXEED TXL в России | АВТОСТАТ

Стали известны цены на обновленный EXEED TXL в России

0

Стали известны цены на обновленный EXEED TXL в России

Мониторинг цен на новые автомобили
Все ежемесячные обзоры

Компания «Чери Автомобили Рус» раскрыла на своем сайте цены на полностью обновленную версию среднеразмерного кроссовера TXL, российская презентация которого состоится завтра, 28 октября. Новинка будет предложена в тех же комплектациях, что и дорестайлинговая модель – Luxury и Flagship – стоимостью 2 млн 699 тыс. 900 рублей и 2 млн 899 тыс. 900 рублей соответственно, пишет портал «Китайские автомобили».

Для обновленного EXEED TXL будет доступна полностью светодиодная оптика, включая галогеновые фары, а также 19-дюймовые литые колесные диски из алюминиевого сплава в двухцветном окрасе. Что касается интерьера, панель приборов и экран информационно-развлекательного комплекса представлены в виде сдвоенных ЖК-экранов диагональю 12.3 дюйма каждый и HD-разрешением 1920х720 пикселей. На мониторе мультимедийной системы пользователь может персонализировать настройки ассистентов и контролеров безопасности, звукового поля, за формирование которого отвечает система обработки звука и восемь динамиков от Sony, выбрать цвет атмосферной подсветки и следить за окружающей обстановкой, благодаря системе кругового обзора 360°AVM. На «парящей» центральной консоли под эргономичным углом установлен сенсорный экран управления климатом, включая очистку воздуха фильтрующим элементом стандарта CN95 и его ионизацию, обогревом и вентиляцией сидений.

Салон обновленного  EXEED TXL будет предложен исключительно в черном кожаном исполнении c ромбовидной прострочкой. Панорамная крыша с люком площадью 1,12 кв.м выполнена из высокопрочного теплоизоляционного стекла толщиной 5 мм. Для защиты от палящего солнца предусмотрена шторка.

Полноприводный внедорожник построен на модульной платформе M3X, разработанной совместно конструкторами концерна Chery и немецкой компании Benteler. Габариты автомобиля составляют 4780х1885х1730 мм при колесной базе в 2800 мм, дорожный просвет равен 210 мм. На модель установлены передняя независимая подвеска типа McPherson и многорычажная независимая подвеска сзади. EXEED TXL оснащен системой полного привода Torque-on-Demand, управляемой многодисковой муфтой.

Под капотом внедорожника EXEED TXL установлен двигатель 1.6TGDI мощностью 186 л.с., который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT с подрулевыми переключателями. Разгон до 100 км/ч занимает у EXEED TXL 9,8 секунды.

Напомним, в настоящее время автомобильный бренд EXEED представлен на российском рынке только полноприводным кроссовером TXL. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2021 года продажи EXEED TXL в нашей стране составили 2322 автомобиля. До конца 2021 года на российском рынке появятся флагманский внедорожник  EXEED VX и компактный кроссовер LX.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке в 2021 году, читайте в «Календаре новинок».

Фото: EXEED

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиценыsuvпремиум-маркикитайские автомобиликроссоверыexeedexeed txl

Подписывайтесь
на наш телеграм-канал или на email рассылку

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно