В Москве стартовал форум «IT-Революция в автобизнесе 2021»

Конференция «IT-революция в автобизнесе-2021» только что началась в Москве на территории стартхаба «Красный Октябрь». Причем, сразу в двух форматах - онлайн и офлайн. И в обоих форматах, зарегистрировавшись, можно стать зрителем и в течение дня получить массу полезной и интересной информации, предназначенной для развития вашей компании и лично вас как специалиста, работающего на автомобильном рынке.

В центре внимания - цифровизация, новые идеи, новые проекты, призванные упростить складскую логистику, учет и контроль за персоналом, общение с клиентами, выдачу кредитов, предложения страховых и лизинговых продуктов и многое другое. Бывалые игроки на этом поле поделятся своими кейсами, уже доказавшими свою прибыльность, а начинающие - в рамках конкурса IT-решений - попробуют заинтересовать вас своими новыми идеями.

Интересно, что на обеих площадках - как в онлайн, так и в офлайн - зрителям предоставляется возможность заработать приятные призы - умную колонку Mail Капсула «Маруся» (в онлайн) или умную колонку Яндекс.Станция MAX (в офлайн). Предложите свою идею, которая пригодилась бы вам в работе - и помимо возможности заработать приз, вы можете прямо на форуме обнаружить IT-компанию, которая возьмется за ее реализацию и предложит простое по исполнению, но революционное по сути решение. Давайте поможем идеям и разработчикам встретиться! Конкурс идей ждет ваших предложений.

Организаторы форума - эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» вместе с партнерами подготовили супер-интересную программу. В ходе IT-Революции примут участие около 40(!) спикеров, темы выступления которых - высокие технологии, искусственный интеллект, лидогенерация, регулирование убытков и повышение прибыльности, контроль за бизнес-процессами, увеличение NPS и многое другое.

Зарегистрироваться для участия в форуме можно в течение дня здесь.