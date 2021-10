Tesla достигла рекордной капитализации

Капитализация американского производителя электромобилей Tesla Inc. превысила отметку в 1 трлн долларов по итогам торгов в понедельник на фоне более чем 12-процентного скачка цены акций компании. Росту стоимости акций способствовало сообщение о том, что международный сервис проката автомобилей Hertz Global Holdings Inc. заказал 100 тыс. электромобилей Tesla, пишет агентство «Финмаркет». Таким образом, с начала текущего года капитализация компании выросла на 45%, в понедельник достигнув отметки в 1,01 трлн долларов.

В резульате Tesla присоединилась к узкому кругу компаний с рыночной стоимостью выше 1 трлн долларов, в который входят Apple Inc., Microsoft Corp., Alphabet Inc. и Amazon.com Inc. Ранее Facebook также была в этой группе, но в настоящее время ее капитализация составляет менее 1 трлн долларов.

Глава Tesla Илон Маск выразил некоторое удивление по поводу того, что новость о заказе Hertz дала столь существенный толчок росту акций Tesla, отметив, что у компании «есть проблемы с наращиванием производства, но не со спросом».

Состояние самого Маска в понедельник подскочило на 36,2 млрд долларов, что является рекордным однодневным ростом в истории индекса Bloomberg Billionaires. В настоящее время Маск с состоянием в 288,6 млрд долларов занимает первое место в списке богатейших людей мира, опережая основателя Amazon.com Джеффа Безоса (192,6 млрд долларов). Bloomberg подчеркивает, что состояние Маска выше рыночной стоимости, например, таких компаний, как Exxon Mobil Corp. или Nike Inc.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», доходы компании Tesla в третьем квартале выросли на 57% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили рекордные 13,75 млрд долларов. Операционная прибыль составила 14,6% против 9,2% в 2020 году, следует из финансовой отчетности компании. Наибольший объем продаж из четырех моделей Tesla в настоящее время компании приносят компактный внедорожник Model Y и четырехместный седан Model 3. За три месяца Tesla выпустила почти 229 тыс. таких электромобилей.

В третьем квартале 2021 года Tesla поставила 241,3 тыс. машин – это на 72% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Всего с начала года мировые поставки Tesla составили около 627 тысяч электрокаров, что уже превысило прошлогодний показатель в 499550 штук. Аналитики компании Wedbush ожидают, что за 2021 год Tesla продаст около 900 тыс. электромобилей по всему миру.

Между тем, ранее Tesla в очередной раз отложила запуск серийного производства электрического пикапа Cybertruck. Глава компании Илон Маск заявил, что премьера готового к выпуску автомобиля состоится не ранее конца 2022 года, а его массовая сборка в больших объемах начнется только во второй половине 2023 года.

В том же 2023 году Илон Маск обещал запустить производство новой модели Tesla стоимостью 25 тыс. долларов – это будет компактный хэтчбек с электрической силовой установкой, который будет продаваться по всему миру. При этом новинка может быть без рулевого колеса и педалей – чтобы автомобиль мог передвигаться только в режиме автопилота.

Кроме того, на 2023 год Tesla отложила выпуск нового электрического суперкара Roadster, который изначально должен был встать на конвейер в 2022-м. По словам Илона Маска, причиной сдвига сроков стала нехватка электронных компонентов, с которой столкнулись практически все автопроизводители.

Фото: Tesla