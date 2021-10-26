Skoda отказалась от разработки универсала Fabia нового поколения

Компания Skoda приняла решение прекратить разработку новых поколений Fabia в кузове «универсал». Следующую генерацию Fabia Combi планировалось поставить на конвейер в 2023 году, однако руководство компании направило письмо сотрудникам автозавода в Квасинах, в котором сообщила об отказе от выпуска модели.

Как пишет портал Motor.ru, специалисты приняли такое решение в связи с желанием сконцентрироваться на разработке электромобилей. Кроме того, значительную роль сыграл новый экологический стандарт «Евро-7», который с 2026 года усложнит производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания за счет строгой регламентации выбросов.

Еще одним фактором, сыгравшим немаловажную роль в судьбе Fabia Combi, является непопулярность компактных универсалов относительно современных хэтчбеков и кроссоверов. В основе универсала Skoda Fabia Combi планировали использовать большинство технических узлов, кузовных деталей и элементов интерьера идентичных хэтчбеку. В то же время инженерам пришлось бы серьезно модернизировать архитектуру MQB-A0, чтобы адаптировать ее к кузову универсал, что в свою очередь привело бы к значительным денежным тратам.

Напомним, мировая премьера хэтчбека Fabia четвертого поколения состоялась в мае этого года, а месяцем позже стартовало серийное производство новинки на главном заводе Skoda Auto в чешском Млада-Болеславе. Инвестиции в модернизацию производственных линий для новой Skoda Fabia на этом предприятии составили 110 млн евро. Новая Skoda Fabia выпускается на одной линии с моделями Scala и Kamiq и базируется на модульной платформе MQB-A0 концерна Volkswagen Group. Это позволило значительно улучшить ее показатели безопасности и повысить уровень комфорта. Теперь длина автомобиля составляет 4108 мм, а ширина – 1780 мм. Таким образом, новая Fabia стала более просторной по сравнению со своей предшественницей, а ее багажник увеличился еще на 50 л, и теперь его объем составляет 380 л. Новая Fabia также оснащается современными системами помощи водителю, которые раньше устанавливались только на автомобили более высокого класса.

Линейку силовых агрегатов составляют 1,0-литровые «атмосферники» мощностью 65 и 80 л.с., а также два наддувных мотора и топовая «турбочетверка» объемом 1,5 литра. Новая Fabia комплектуется передним приводом с механической коробкой передач или автоматической 7-ступенчатой трансмиссией DSG.

Напомним, что с момента дебюта модели первого поколения в 1999 году, глобальные продажи Skoda Fabia превысили 4,5 млн экземпляров. Эта модель является вторым по популярности автомобилем чешского бренда на мировом рынке, уступая лишь лифтбеку Octavia.

В России с 2007 по 2014 год включительно было продано почти 114 тыс. этих автомобилей. Пик продаж пришелся на 2012 - 2013 годы, когда годовая реализация Skoda Fabia составляла порядка 22 тыс. экземпляров.

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Фото: Auto.cz