Volkswagen Crafter с новым мощным мотором доступен для заказа

Компания Volkswagen Коммерческие автомобили начала прием заказов на модель Crafter с самым мощным мотором: 177 л.с при 3600 об/мин. Новый двигатель 130 кВт соответствует стандарту «Евро-6» и обладает лучшей эластичностью по сравнению с другими благодаря системе двойного турбо-наддува (bi-Turbo). Стоимость Crafter 130 кВт biTDI составляет от 3 млн 147 тыс. 100 рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки. Мотор доступен пока только в сочетании с ручной коробкой передач и задним приводом.

Автомобили с мотором 130 кВт также оснащены комплексом повышения топливной эффективности «Blue Motion Technologies», включающую систему автоматического пуска-останова двигателя и систему рекуперации энергии торможения.

Мощный мотор 130 кВт доступен на тяжелых версиях Crafter 50 и 55, с разрешенной максимальной массой 5 и 5,5 тонн, с любым вариантом кузова: грузовой фургон Kasten, шасси или бортовой Pritsche с одиночной или двойной кабиной.

Crafter 50 с новым мотором может быть заказан с пониженной паспортной РММ до 3,5 тонн, тем самым делая его доступным не только для водителей, допущенных до управления автомобилей категории «С», но и водителей с категорией «В». Кроме того, в качестве дополнения для Volkswagen Crafter доступен электрический усилитель рулевого управления.

Напомним, на российском рынке для Volkswagen Crafter доступны все размеры кузовов, три варианта привода – передний, задний, полный 4Motion, два варианта трансмиссии – 6-ступенчатая механическая или 8-ступенчатая автоматическая. В России модель получила 2,0-литровые дизельные двигатели различной мощности. Для переднего привода (поперечное расположение) предлагаются двигатели мощностью 102 л.с. и 140 л.с.; для заднего (продольное расположение) – 122 л.с. и 177 л.с. Для полного привода 4Motion предназначен мотор 140 л.с., который доступен только в сочетании с 6-ступенчатой ручной коробкой передач.

Стандартно Volkswagen Crafter для России проходит подготовку для холодного климата и оснащается дополнительным отопителем (догревателем). В качестве опции доступны обогреваемый руль, обогреваемое лобовое стекло и системы отопления кабины и грузового отделения.

Из ассистирующих систем безопасности стоит отметить активный ассистент движения по полосе Lane Assist, парковочный автопилот Park Assist, ассистент движения с прицепом Trailer Assist, систему определения усталости Rest Assist и ассистент управления головным светом Light Assist. Что касается систем пассивной безопасности, то здесь, наряду с фронтальными и боковыми подушками безопасности, а также подушками безопасности для защиты головы для водителя и переднего пассажира, также имеются камера заднего вида Rear View, ассистент выезда с парковки Rear Traffic Alert и разработанная специально для нового Crafter сенсорная защита боковых сторон кузова.

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Фото: Volkswagen Коммерческие автомобили