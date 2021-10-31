Испанский авторынок в сентябре продолжил падение

Испанский авторынок в сентябре сократился на 15,7% и составил 59641 машину. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), отрицательная динамика обусловлена постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства. В связи с этим в ассоциации снизили прогноз на 2021 год, согласно которому по итогам года будет продано порядка 850 тыс. машин, что соответствует уровню прошлого года. По итогам девяти месяцев 2021 года продажи автомобилей в этой стране составили 647955 единиц (+8,8%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в сентябре стал местный SEAT, реализовавший 5286 автомобилей (-3,6%). На втором месте идет Kia, которая увеличила продажи на 3,3% до 4676 единиц. Третью строчку занимает Hyundai, чей результат составил 4559 машин (+8,9%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Peugeot (4085 шт., -16%) и Renault (3556 шт., -21,4%).

Фото: AutoWP.ru