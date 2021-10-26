В 3 квартале в России стало на 39 автодилеров меньше

За прошедший квартал количество российских автомобильных дилеров сократилось на 39, констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ» по результатам проведенного мониторинга. Если на середину июля 2021 года в нашей стране насчитывалось 3182 официальных дилерских центра* по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, то на середину октября их стало 3143.

Общее снижение числа автодилеров в 3 квартале объясняется тем, что был расторгнут 101 дилерский контракт, а новых заключено – 62. При этом среди «потерь» выделяются китайские Foton (-29) и Zotye (-14), а также корейский Genesis (-19). Если у двух китайских марок большая часть дилеров перешла в разряд сервисных партнеров, то у премиум-бренда из Южной Кореи происходит переформатирование дилерской сети (в связи с выходом новой модельной линейки), в частности, запуск отдельных от Hyundai автосалонов. Иными словами, в настоящее время Genesis формирует новую дилерскую сеть, которая в будущем, по всей видимости, будет расти.

С другой стороны, есть и те автопроизводители, у которых дилерские сети по итогам 3 квартала выросли. И тут снова отличились «китайцы». К примеру, у Chery стало на 9 дилеров больше, у FAW – на 5, у GAC – на 3. Также по 3 новых автоцентра появилось у французской марки Peugeot, чешской Skoda и японской Suzuki.

Если же сравнивать нынешнее количество дилеров с тем, что было в начале года, то за 9 месяцев оно уменьшилось на 67. Напомним, что в январе 2021-го в России числилось 3210 автодилеров.

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* Без учета отдельных сервисных центров

Фото: Skoda