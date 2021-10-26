LADA Dеталь трансформируется в новый мультибрендовый формат LECAR Store

В розничной сети LADA Dеталь 25 октября состоялось открытие первого розничного магазина по продажам автомобильных запасных частей в новом мультибрендовом формате – LECAR Store.

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, новый магазин LECAR Store находится в Омске. В круглосуточном режиме квалифицированные менеджеры по продажам помогут клиентам подобрать необходимую запасную часть для автомобиля любого бренда. В торговом зале представлен полный ассортимент собственной торговой марки АВТОВАЗа, бренда LECAR – 1300 позиций аксессуаров и запасных частей, более 3500 наименований оригинальных запасных частей LADA и другие автокомпоненты ведущих производителей. Главной особенностью магазина нового формата является возможность обслуживания владельцев автомобилей других марок – им предоставляется возможность заказа запасных частей с оперативной доставкой.

«Открытие розничного магазина в новом формате LECAR Store является первым шагом на пути к глобальной трансформации фирменной розничной сети LADA Dеталь в мультибрендовый формат. До 2023 года АО «АВТОВАЗ» планирует завершить комплексный процесс ребрендинга всей действующей розничной сети LADA Dеталь (1500 магазинов) в LECAR Store, где клиенты смогут приобретать запасные части не только к автомобилям LADA, но и купить качественные запчасти для автомобиля практически любой марки», – рассказал директор по продажам запасных частей и послепродажному обслуживанию АВТОВАЗа Алексей Тихомиров.

В перспективе фирменная мультибрендовая сеть магазинов LECAR Store – это многофункциональные торговые точки автозапчастей – от маленьких магазинов в небольших городах до супермаркетов в мегаполисах. LECAR Store обеспечит доступ к качественным необходимым деталям для любого автомобиля и будет представлять собственную торговую марку запасных частей и аксессуаров по приемлемым ценам – LECAR.

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Фото: АВТОВАЗ