Hyundai выпустила семиместную версию кроссовера Creta

Компания Hyundai начала продажи в Мексике семиместного кроссовера Hyundai Creta Grand. Удлиненная версия «Креты» уже выпускается и продается в Индии, но там она получила отдельное название – Hyundai Alcazar. Позднее такой автомобиль появится и на рынках некоторых других стран, но его в Россию не привезут, пишет портал Wroom.ru.

Общую длину кроссовера Hyundai Creta Grand увеличили на 20 см – до 4,5 метра, что позволило разместить в салоне третий ряд сидений. Правда пассажирские места вряд ли получится назвать просторными, ведь даже «растянутая» Creta Grand осталась довольно компактной машиной.

Обычная «Крета» предлагается в Мексике с бензиновыми двигателями, турбированным объемом 1,4 л и атмосферным 1,5 л, но для семиместного варианта приготовили другой силовой агрегат. Это 2,0-литровый бензиновый мотор 2.0 MPI мощностью 157 л.с. в сочетании с 6-ступенчатым «автоматом». Привод – исключительно передний.

Цена новинки составляет от 455 тыс. мексиканских песо, что соответствует 1,6 млн рублей. Стандартная «Крета» стоит от 366 тыс. песо (1,3 млн рублей), но и базовое оснащение у нее более скромное.

Между тем, индонезийское подразделение Hyundai опубликовало первые тизеры обновленного кроссовера Creta второго поколения. Столь скорый рестайлинг модели связывают с тем, что не всем пришелся по вкусу облик актуального кроссовера, поэтому автопроизводитель спешно пытается исправить ситуацию. Первым рынком для рестайлинговой Creta станет Индонезия, где скоро откроется новый завод Hyundai, на котором и наладят производство новинки.

Стоит отметить, что в России Hyundai Creta второго поколения был представлен только в июне этого года, а официальные продажи новинки стартовали в конце июля. При этом кроссовер для российского рынка получил оригинальный внешний вид, который выполнен в фирменной стилистике Hyundai с учетом предпочтений местных потребителей. В передней части кузова новинка получила характерную «каскадную» решетку радиатора, которую обрамляют светодиодные фары головного света, дневные ходовые огни в форме полумесяца и отдельные поворотные огни в сочетании с противотуманными фарами. В числе других дизайнерских решений в экстерьере модели стоит отметить оригинальные задние фонари, традиционный для кроссоверов Hyundai серебристый элемент в форме «бумеранга» на боковине, а также серебристые рейлинги на крыше и легкосплавные колесные диски уникального дизайна. Также у клиентов будет возможность заказать кроссовер с двухцветной окраской кузова.

Интерьер автомобиля отличают усовершенствованная передняя панель, которая получила новую эргономичную архитектуру, D-образное рулевое колесо и селектор коробки передач, напоминающие штурвал и рычаг управления двигателем у самолета. На цифровой приборной панели Supervision, которая будет доступна уже в средних комплектациях, представлена вся необходимая информация, включая данные по маршруту. Мультимедийная система с цветным 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto входит уже в базовую комплектацию, а в более оснащенных версиях клиентам предлагается мультимедиа-системы с 10,25-дюймовым сенсорным LCD-экраном высокого разрешения, функцией Split screen и поддержкой сразу двух устройств, подключенных по Bluetooth. Опционально также доступна аудиосистема премиум-класса Bose с 8 динамиками.

Габаритные размеры автомобиля Creta нового поколения – 4300 мм х 1790 мм х 1620 мм при колесной базе 2610 мм. Таким образом, кроссовер второй генерации стал на 30 мм длиннее, на 10 мм шире и при этом на 10 мм ниже предшественника. Благодаря растянутой на 20 мм колесной базе увеличилась вместительность салона для водителя и всех пассажиров, а объем багажного отделения вырос на 31 л (до 433 л).

Новая Hyundai Creta доступна по цене от 1 млн 239 тыс. рублей. Автомобили оснащаются бензиновым двигателем Gamma 1.6 MPI в паре с 6-ступенчатыми МКП или АКП, а также передним или полным приводом HTRAC. Кроссовер также предложен с бензиновым мотором Nu 2.0 MPI с 6-ступенчатой АКП.

А cколько такой автомобиль стоит через 3 года после покупки? Какова его остаточная стоимость? Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ». О нюансах расчета остаточной стоимости автомобиля они рассказывают на канале Автостат ТВ.

Фото: Hyundai