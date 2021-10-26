Hyundai Creta получила новую версию в России

Компактный кроссовер Hyundai Creta в комплектации Classic стал доступен с более мощным бензиновым двигателем 2,0 л (149 л.с.), автоматической коробкой и передним приводом. Стоимость новой версии составляет 1 млн 435 тыс. рублей, выяснили специалисты «Цена Авто» в ходе очередного мониторинга.

Напомним, в базовое оснащение новой Hyundai Creta входят кондиционер, аудиосистема с цветным 8-дюймовым экраном и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, а также управлением на руле, рулевая колонка с регулировкой по высоте, фронтальные подушки безопасности, четыре динамика аудиосистемы, а также зеркала с электрорегулировками и подогревом. Помимо стандартного набора функций безопасности (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM), в перечень оснащения включены система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC) и система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (ESS). Автомобили Creta также комплектуются галогеновыми фарами проекционного типа и светодиодными дневными ходовыми огнями уникальной формы.

Оснащение кроссовера Hyundai Creta в версии Classic дополнено электроприводом складывания боковых зеркал и другим полезным оборудованием, включая систему трехступенчатого подогрева передних сидений, регулировку рулевой колонки по вылету, дополнительный USB-разъем для задних пассажиров, крючки для фиксации груза, полку и дополнительный органайзер в багажнике. Кроме того, начиная с этой комплектации, кроссовер может оснащаться практичными опциональными пакетами – Winter, куда входят отделанное экокожей рулевое колесо с функцией подогрева и функция подогрева лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, и Light (в случае приобретения пакета Winter), куда добавлены светодиодные фары со статичной подсветкой поворотов, передние противотуманные фары и датчик света.

Наличие всех новых автомобилей Hyundai у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: Hyundai