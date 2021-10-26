Петербургский завод Hyundai приостановит производство автомобилей на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия, добавив, что план производства на 2021 год пока остается без изменений и предусматривает выпуск 230 тыс. автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2021 года петербургский завод Hyundai выпустил 178300 автомобилей, что на 20% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Предприятие выпускает популярные на российском рынке седан Hyundai Solaris и кроссовер Creta, а также седан Kia Rio и кросс-хэтчбек Rio X. Стоит отметить, что в июле нынешнего года на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» было запущено массовое производство второго поколения кроссовера Hyundai Creta.

Добавим также, что крупнейшие российские автопроизводители – АВТОВАЗ, ГАЗ и КАМАЗ – не планируют приостанавливать производство в нерабочие дни, так как являются системообразующими предприятиями с высокой долей вакцинированных сотрудников.

Наличие всех новых автомобилей Hyundai у официальных дилеров марки можно проверить здесь.

Фото: Hyundai