BMW остается лидером в премиум-сегменте на российском авторынке

Российские дилеры BMW по итогам девяти 2021 года реализовали 35500 автомобилей – на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате баварская марка стала лидером в премиум-сегменте на российском авторынке, сообщает пресс-служба BMW Group Россия. Как отмечается, рост продаж BMW в России, в числе прочего, обусловлен гармоничным модельным рядом, наличием удобных финансовых инструментов покупки и гибкостью концерна в реакциях на внешние факторы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», ключевыми новинками второй половины года стали новые BMW 4 серии Coupe и BMW 2 серии Coupe, а также обновленные BMW 5 серии и 6 серии GT. Кроме того, в июле российским клиентам стали доступны кроссоверы BMW X5 и BMW X6 ограниченной серии Black Vermilion Edition.

Об этих и других моделях, которые могут появиться на российском рынке до конца 2021 года, читайте в «Календаре новинок».

Фото: BMW