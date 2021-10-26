Эксклюзивные Bentley Bentayga Speed из спецсерии Russian Heritage распроданы в России | АВТОСТАТ

Эксклюзивные Bentley Bentayga Speed из спецсерии Russian Heritage распроданы в России

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Эксклюзивные Bentley Bentayga Speed из спецсерии Russian Heritage распроданы в России

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Компания Bentley представила эксклюзивную коллекцию Bentayga Speed, созданную ателье персонализации Mulliner специально для российских клиентов. Лимитированная серия состоит из шести ультрароскошных внедорожников и открывает первую главу Russian Heritage – ежегодного проекта Bentley, в рамках которого будут созданы эксклюзивные тематические версии автомобилей бренда, посвященные великому культурному наследию России, сообщает пресс-служба британской марки.

Основным мотивом первой коллекции Bentayga Speed Russian Heritage стал русский балет – шесть уникальных внедорожников уже проданы и будут переданы клиентам дилерскими центрами Bentley Москва и Bentley Москва-Волгоградский в конце года. Каждый из эксклюзивных автомобилей Russian Heritage Limited Edition имеет свое уникальное название, заимствованное из балетной терминологии: Adagio, Allegro, Arabesque, Fouette, Pirouette и Royal.

Внедорожники Bentayga Speed Russian Heritage получили эффектные черные элементы внешнего дизайна, особые 22-дюймовые диски и приветственная подсветка «Russian Heritage», украшенная крылатой литерой «B». Каждый автомобиль лимитированной серии будет исполнен в уникальном цвете кузова, в том числе в двухцветных версиях duo-tone.

Интерьер Bentayga Speed Russian Heritage, который будет представлен в четырех вариантах, отличают комфортабельные сиденья с отделкой из высококлассной кожи, контрастная прострочка и изящные силуэты танцовщиков, вышитые на каждом подголовнике, а также инкрустированные в панели перед передним пассажиром и демонстрирующие различные балетные элементы.

Bentayga Speed оснащается 6,0-литровым двигателем W12 с двойным турбонаддувом, который развивает 635 л.с. и 900 Нм крутящего момента, доступного в диапазоне от 1500 до 5000 об/мин. Максимальная скорость составляет рекордные 306 км/ч, а разгон Bentayga Speed до 100 км/ч занимает всего 3,9 секунды.

А какие еще модели можно ждать на российском рынке од конца 2021 года? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Bentley

Эксклюзивные Bentley Bentayga Speed из спецсерии Russian Heritage распроданы в России

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажиsuvпремиум-маркиспецверсииbentleybentley bentayga

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