Tesla Model 3 в сентябре впервые стала бестселлером в Европе

Электромобиль Tesla Model 3 в сентябре стал самой продаваемой моделью на европейском рынке. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, впервые в истории европейского авторынка бестселлером стал электромобиль, и впервые рейтинг возглавила модель, выпущенная за пределами Европы. Высокие показатели Model 3 отчасти объясняются интенсивными продажами Tesla в конце квартала. Сентябрь исторически был успешным месяцем для американского автопроизводителя в Европе – на этот месяц приходилось в среднем 68% его поставок в третьем квартале с 2018 года, а нынешний результат и вовсе обеспечил 74% объема квартальных продаж. С момента выхода на европейский рынок Model Y также показала хорошие результаты, заняв вторую позицию в рейтинге самых популярных электромобилей (BEV).

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал электромобиль Tesla Model 3 с показателем 24591 реализованная машина (+58%). Второе место занимает Renault Clio, чьи продажи составили 18264 единицы (-23%). Третий результат показал Dacia Sandero – реализация этой модели снизилась на 3% до 17988 автомобилей. Далее идет Volkswagen Golf, на котором остановили свой выбор 17507 европейских покупателей (-39%). Замыкает пятерку лидеров Fiat 500, разошедшийся тиражом 16349 экземпляров (-3%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Opel/Vauxhall Corsa (15505 шт., -41%), Peugeot 2008 (14931 шт., -16%), Hyundai Tucson (14088 шт., +40%), Peugeot 208 (13895 шт., -31%) и Renault Captur (13715 шт., -36%).

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Фото: Tesla