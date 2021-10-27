Xiaomi анонсировала начало серийного производства электромобилей

Китайская компания Xiaomi приступит к серийному производству собственных автомобилей в первой половине 2024 года. Об этом сообщил председатель совета директоров концерна Лэй Цзюнь, по словам которого речь идет о машинах с электромоторами.

Как пишет портал Autonews.ru, инвестиции в проект составят 10 млрд долларов. Кроме этого, Xiaomi уже наняла 300 сотрудников для участия в разработке и выпуске электрокаров. При этом пока неизвестно будет ли компания производить автомобили самостоятельно либо в партнерстве с уже существующим автопроизводителем.

Ранее сообщалось, что такой компанией может стать Great Wall Motors, на одном из заводов которого, возможно, и будет налажен выпуск автомобилей Xiaomi. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Никаких подробностей и технических характеристик будущего электрокара Xiaomi также не раскрывает. Премьера «зеленого» автомобиля от китайской компании может состояться в 2023 году. По данным Latepost, проект под кодовым названием Micar был начат еще в 2018 году и вдохновлен визитом главы Xiaomi Лэй Цзюня к основателю Tesla Илону Маску.

В последние месяцы это уже не первая технологическая компания, которая задумалась о производстве собственных электрокаров – ранее, например, сообщалось об Apple, Baidu, Huawei и Foxconn.

А как в нашей стране развивается рынок электромобилей? Подробная информация о марках и моделях, о перспективах развития сегмента и о текущем состоянии парка содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Xiaomi