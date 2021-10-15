Honda выпустит десять новых электромобилей для Китая

Компания Honda Motor решила сделать ставку на электромобили на китайском рынке. В течение ближайших пяти лет автопроизводитель выпустит 10 новых электрических моделей, созданных специально для Поднебесной. План получил название e:N Series и предполагает разработку и выпуск совершенно новой платформы, изначально созданной под использование чисто электрической силовой установки, а также три варианта компоновки шасси - передний, задний или полный привод.

Как пишет "Российская газета", первые два новых электромобиля увидят свет уже следующей весной. Им присвоят названия e:NS1 и e:NP1, это будут переведенные на электротягу кроссоверы HR-V нового поколения. Разница между e:NS1 и e:NP1 - в стилевых особенностях и месте производства. e:NS1 будут выпускать на заводе совместного предприятия Dongfeng-Honda, e:NP1 - на GAC-Honda. Технические характеристики пока держатся в секрете, однако в Honda заявляют, что кроссоверы имеют запас хода на одном заряде батареи более 500 км и способны разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд.

Об облике следующих за ними моделей дает представление тройка концепт-каров e:N Coupe, e:N GT (седан) и e:N SUV (кроссовер). У них минималистичный, угловатый экстерьер с гладкими и ровными поверхностями, однако подробности о машинах пока неизвестны.

А как развивается рынок электромобилей в России? Подробная информация о марках и моделях, о перспективах развития сегмента и о текущем состоянии парка содержится в отчете «Электрокары и гибриды в России», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Фото: Honda