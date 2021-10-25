АВТОВАЗ может легализовать продажу автомобилей с «допами»

АВТОВАЗ с 15 ноября 2021 года намерен приступить к реализации автомобилей, оснащенных стандартным набором аксессуаров, от которого нельзя будет отказаться клиенту. Доплата за «допы» составит от 8 тысяч до 30 тыс. рублей. Об этом порталу «Лада.Онлайн» сообщил один из дилерских центров марки, пояснив, что производить установку набора аксессуаров на автомобиль будут непосредственно в дилерском центре LADA. Однако теперь это будет сделано не по воле автоцентра, а по распоряжению АВТОВАЗа на строго определенные комплектации. Составы комплектов аксессуаров для укладки в автомобили LADA будут примерно одинаковыми – они будут лишь немного меняться, в зависимости от комплектации и модели. В свою очередь, дилерские центры недовольны таким решением, поскольку обязательный набор аксессуаров от АВТОВАЗа лишает их возможности заработать. Напомним, ранее во все комплектации моделей LADA появился набор автомобилиста, доплата за который составила 2400 рублей.

Между тем, 18 октября АВТОВАЗ повысил цены на свои автомобили в шестой раз с начала года. Согласно обновленным прайс-листам, все модели LADA подорожали на 0,9 – 2,7% или на 6600 – 20000 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 17189 автомобилей LADA – это на 51% меньше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 268849 машин, что на 18% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 21,3% против 20,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Напомним, сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками. Между тем, АВТОВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара».

Какие технологии могут быть задействованы в автопроме? Об этом и не только поговорим на конференции «IT-Революция в автобизнесе 2021», которую агентство «АВТОСТАТ» проведет 27 октября в Москве. Еще успеем встретиться офлайн! Впрочем, всегда доступен и онлайн-режим. Подробности и регистрация – по ссылке.

Фото: АВТОВАЗ