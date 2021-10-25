Hyundai поставит МВД 2,5 тысячи патрульных автомобилей Solaris

Компания «Хендэ Мотор СНГ» сообщила о поставке седанов Hyundai Solaris в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2021 год. Для повышения эффективности надзора за дорожным движением в стране в распоряжение экипажей ДПС поступят 2497 патрульных автомобилей Solaris, реализованных через официальную дилерскую сеть Hyundai, сообщает пресс-служба корейской марки.

Седаны Hyundai Solaris поставляются в комплектации, разработанной специально для данного проекта. Она включает в себя комплекс регистрации информации, сигнальное громкоговорящее устройство, цветографическую оклейку и ряд других специальных опций. Для обеспечения бесперебойной работы всех дополнительных устройств на патрульных автомобилях установлено по две аккумуляторных батареи.

Производство седанов Solaris, оснащенных полным комплексом специального оборудования и предназначенных для эксплуатации экипажами ДПС, выполнялось на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Санкт-Петербурге. Перед передачей готовых экземпляров модели Hyundai Solaris был проведен цикл испытаний, подтвердивших их соответствие всем требованиям и регламентам, предъявляемым МВД РФ к патрульным автомобилям. Поставка осуществляется непосредственно до подразделений Госавтоинспекции, расположенных на всей территории Российской Федерации.

Напомним, в феврале прошлого года петербургский завод Hyundai начал производство обновленного седана Solaris. В ходе глубокого рестайлинга дизайн кузова этой моделиприобрел более спортивные черты из-за изменившегося вида переднего бампера и хищно прищуренных фар, соединенных с новой, более крупной решеткой радиатора, получившей актуальную ячеистую структуру. Обновленный Hyundai Solaris оснащен системой дистанционного запуска двигателя и электроприводом складыванием зеркал. Сохранены функции подогрева задних сидений и лобового стекла. В салоне появилась обновленная мультимедийная система с большим сенсорным экраном, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto и оборудованная встроенной системой Яндекс.Авто, которая включает в себя Яндекс.Навигатор и голосового помощника «Алису». Для задних пассажиров предусмотрен дополнительный USB-разъем, в кресле водителя теперь можно с помощью электропривода отрегулировать поясничную поддержку.

В настоящее время стоимость Hyundai Solaris на российском рынке составляет от 890 тыс. рублей. Линейка силовых агрегатов модели включает два мотора Kappa и Gamma объемом 1,4 л и 1,6 л и мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Оба двигателя комплектуются 6-ступенчатой механической или автоматической трансмиссией.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2021 года петербургский завод Hyundai выпустил 178300 автомобилей, что на 20% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Предприятие выпускает популярные на российском рынке седан Hyundai Solaris и кроссовер Creta, а также седан Kia Rio и кросс-хэтчбек Rio X. Стоит отметить, что в июле нынешнего года на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» было запущено массовое производство второго поколения кроссовера Hyundai Creta.

А cколько автомобили Hyundai стоят через 3 года после покупки? Это знают эксперты агентства «АВТОСТАТ». О нюансах расчета остаточной стоимости автомобиля они рассказывают на канале Автостат ТВ.

Фото: Hyundai