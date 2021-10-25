Ford представил обновленный Focus

Компания Ford представила обновленный Focus четвертого поколения для европейского рынка. Продажи новинки начнутся в первом квартале 2022 года, сообщает портал Motor.ru.

Обновленный Ford Focus получил заметно переработанную переднюю часть кузова. Уже в базовом исполнении для модели доступна светодиодная оптика, а за доплату предложены адаптивные фары. Кроме того, новинка отличается иной решеткой радиатора, состоящей из вертикальных полос; новым капотом, а также бампером, выполненным в спортивном стиле. Эмблема марки теперь расположена посередине решетки. Задняя часть осталась практически прежней. Фонари сохранили свою форму, однако получили новый светодиодный рисунок.

В салоне – цифровая приборная панель диагональю 12,3-дюйма соседствует с 13,2-дюймовым центральным тачскрином. Теперь на Focus ставят мультимедиа Sync 4, которая поддерживает Android Auto и Apple CarPlay, обновляется «по воздуху», управляется голосом и открывает доступ к онлайн-сервисам Connected Navigation и Ford Secure. Кнопок под дефлекторами вентиляции на центральной консоли стало меньше, причем инженеры убрали даже физические клавиши вокруг радиомагнитолы и поворотную ручку для регулировки громкости звука.

В моторной гамме обновленного Ford Focus сохранились литровые бензиновые двигатели EcoBoost мощностью 100, 125 и 150 л.с.. Они сочетаются с 8-диапазонным «автоматом» или 6-ступенчатой механической трансмиссией. Обновленные модели также доступны с умеренно-гибридными силовыми установками, отдача которых составляет 125 и 155 л.с. Однако теперь подобные агрегаты комплектуют не только 6-ступенчатой «механикой», но и 7-ступенчатым «роботом» Powershift с двумя сцеплением.

Для исполнения ST впервые доступен зеленый цвет кузова Mean Green, новые спортивные сиденья, разработанные подразделением Ford Performance, а также легкосплавные диски иного дизайна. В движение «подогретую» версию модели приводит 280-сильная бензиновая «турбочетверка» в сочетании с 7-ступенчатым «роботом».

Напомним, в 2019 году компания Ford прекратила продажи и производство легковых автомобилей в России, где многие годы абсолютным бестселлером марки являлся Focus. Между тем, недавно президент СП «Соллерс Форд» Адиль Ширинов, заявил, что компания Ford не исключает возобновления производства легковых автомобилей в России, причем речь модет идти о полноразмерных внедорожниках. По его словам, при правильной организации производства в России может быть также налажен выпуск электромобилей Ford.

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Фото: Ford