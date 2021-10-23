Будущее автомобильного бизнеса придет через цифру

2021 год особенно ярко продемонстрировал участникам российского авторынка выросшую потребность в новых цифровых технологиях. В условиях роста цен и дефицита автомобилей клиент, даже если определился с маркой-моделью, уже не может покупать машину, как раньше – прозвонив/объехав автосалоны и автостоянки, просмотрев на сайте наиболее выгодные цены и комплектации. Он просто рискует никогда ее не купить. Мы знаем, что только в октябре около 30 брендов поменяли цены на свои модели, а что касается наличия товара – сегодня есть автосалоны, в которых машины не просто перехватывают «с колес», они еще не прибыли в страну, но уже расписаны почти на весь следующий год.

В этих условиях острый интерес к цифровым технологиям появляется не только у клиентов, но буквально у всех участников авторынка – у дилеров и автопроизводителей, банкиров, страховых и лизинговых компаний. Куда приведет нас всех этот процесс? Какие цифровые технологии потребуются завтра, а какие уже есть, но пока недооценены, потому что мы о них не знаем? В рамках форума «IT-Революция в автобизнесе 2021», который агентство «АВТОСТАТ» проведет в Москве 27 октября, запланирована целая дискуссия о будущем индустрии в цифровую эпоху. Ее участники, топ-менеджеры известных автопроизводителей – BMW, Jaguar Land Rover, GM, Subaru и некоторых других брендов. И это будет очень увлекательная дискуссия!

Ну, а потом в этот день можно познакомиться с американским опытом цифровизации: Александр Усольцев из Mastakey выступит с обзором последней Digital Dealer Conference в США. Можно узнать, какие технологии для соблюдения юридической чистоты сделок применяются сегодня на автомобильных аукционах (спикер – Роман Ахременко, Авито Авто) или посмотреть, как работают «цифра» и нейросетевые роботы, общаясь с клиентами автосервиса (Максим Захаров, CVC), узнать, как «выжать 100%» из общения с клиентом (Дарья Бабушкина, Mango Office).

Своими эффективными практиками поделятся РОЛЬФ (Александра Головань) и SteadyControl (Игорь Тепикин), а Страховой ДОМ ВСК (Юлия Шимова) расскажет, как ее компании удалось автоматизировать процесс по урегулированию убытков между дилерами и страховщиками.

В современном автомире меняется даже работа обычных call-центров, подстраиваясь под предпочтения клиентов. Как, в какую сторону – своими открытиями поделится компания ВЭР Ассистанс (Дмитрий Старолетов). Альтернативу классифайдам для автомобилей с пробегом представит Tandem Group (Илья Капитонов).

И это лишь малая часть программы форума. По традиции большой блок «Революции» отведен Digital-новинкам, которые только-только начинают вступать в рынок, но уже способны предложить простые цифровые решения сложных проблем. Это конкурс «IT-решения» – вы увидите эти проекты первыми.

Ждем вас 27 октября в Москве по адресу: Берсеневская набережная, дом 6, стартхаб «Красный Октябрь». Зарегистрироваться для участия (офлайн или онлайн) можно здесь.