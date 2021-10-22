Выручка Renault от участия в АВТОВАЗе за 9 месяцев выросла на 15,4%

Выручка Группы Renault от участия в АВТОВАЗе по итогам девяти месяцев 2021 года увеличилась на 15,4%, до 2,022 млрд евро. В третьем квартале выручка Renault от участия в АВТОВАЗе составила 537 млн евро, что на 19% ниже показателя годичной давности, следует из финансового отчета Renault. Как отмечается, при неизменных обменных курсах вклад АВТОВАЗа сократился бы на 23,9%.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе-сентябре АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 268849 автомобилей LADA, что на 18% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 21,3% против 20,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Напомним, сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками. Между тем, АВТОВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара».

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Фото: АВТОВАЗ