Доля хэтчбеков на российском рынке за 10 лет упала втрое

Автомобили с типом кузова «хэтчбек» продолжают терять интерес покупателей в нашей стране. Как подсчитали эксперты агентства «АВТОСТАТ», за 10 лет их доля на российском рынке упала в 3 раза. При этом для анализа были взяты только классические хэтчбеки, без учета кроссоверов и внедорожников с таким же типом кузова.

Если в 2011 году хэтчбеки занимали около четверти (23,7%) от всех продаж новых легковых автомобилей в РФ, то в 2021 году данный показатель составил всего лишь 7,8%. Как отмечают эксперты агентства, за это время хэтчбеки вынуждены были уступить свои позиции моделям сегмента SUV, которых с каждым годом становилось все больше. Интерес россиян за 10 лет сместился в сторону кроссоверов и внедорожников.

Как следствие, резко сократилось и количество моделей продаваемых хэтчбеков. Если в 2011 году у покупателей был выбор примерно из 70 таких автомобилей, то теперь им предлагается к покупке не более 15 моделей.

Интересно и то, что 10 лет назад самым продаваемым новых хэтчбеком в России была «четырнадцатая» модель LADA (Samara 2), а теперь таковым на протяжении последних четырех лет является Kia Rio X-Line/X. Также за прошедшие годы звание самых популярных хэтчбеков российского рынка завоевывали Renault Sandero и LADA XRAY.

Автомобили с каждым годом становятся все технологичнее. Какие еще инновации могут быть использованы в автопроме? Об этом и не только поговорим на конференции «IT-Революция в автобизнесе 2021», которую агентство «АВТОСТАТ» проведет 27 октября в Москве. Еще успеем встретиться офлайн! Впрочем, всегда доступен и онлайн-режим. Подробности и регистрация – по ссылке.

Фото: Kia