УАЗ рассказал о планах по электрификации своего модельного ряда

Ульяновский автозавод подтвердил планы по электрификации своего модельного ряда. Как рассказал главный конструктор УАЗа Олег Крупин, в основу трех будущих линеек электромобилей положена система привода, разработанная чешской компанией MV Motors и реализованная в электромобилях Spartan EV, собранных на базе УАЗ «Хантера». Такой внедорожник оснащается 120-киловаттным мотором и имеет запас хода до 250 км, пишет портал Drom.ru.

По словам Олега Крупина, УАЗ проводит тестирование внедорожников, по результатам которых в конструкцию по необходимости будут внесены изменения, и кит-комплект для переоборудования «Хантера» локализуют в России. Первые образцы «Хантера» без ДВС должны появиться в 2022 году. Следом электрическая трансмиссия появится у флагманского внедорожника УАЗ «Патриот» и коммерческих версий «Профи».

Кроме того, ранее УАЗ совместно с НАМИ разрабатывал проект по гибридизации семейства «Профи». Однако, по словам Олега Крупина, все работы заморожены, так как по результатам маркетинговых исследований проект оказался экономически нецелесообразным.

Напомним, в этом году УАЗ представил новую версию легкого коммерческого грузовика «Профи» грузоподъемностью 1,5 тонны с двускатной ошиновкой колес задней оси. Также новая «Полуторка» получила модификацию полной массой 2,5 т, которая позволяет беспрепятственно передвигаться в условиях мегаполиса, где появление коммерческих автомобилей максимальной массой свыше 2,5 тонны запрещено. Кроме того, в августе Ульяновский автозавод начал продажи битопливных версий моделей УАЗ «Патриот» и «Пикап», способных работать как на бензине, так и на компримированном природном газе.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2021 года Ульяновский автозавод реализовал в России 22147 автомобилей (+2%). В результате доля УАЗа на российском рынке составила 1,8% против 2,0% годом ранее, согласно данным АЕБ. В легковой линейке УАЗ лидирует флагманский внедорожник «Патриот», на котором в январе-сентябре остановили свой выбор 8355 покупателей (-17%). Среди легких коммерческих автомобилей УАЗ по-прежнему лидирует семейство УАЗ СГР с показателем 8395 реализованных машин (+15%). Легкий грузовик УАЗ «Профи» разошелся тиражом в 2727 экземпляров, что на 56% превышает результат годичной давности.

Каковы перспективы электрокаров в нашей стране? Об этом говорили эксперты в ходе онлайн-конференции Autostat Analytic Break, полная видеозапись которой доступна на канале Автостат ТВ.

Фото: УАЗ