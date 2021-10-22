КАМАЗ не будет приостанавливать производство в ноябре

КАМАЗ решил не останавливать производство автомобилей в период с 30 октября по 7 ноября, объявленный в России нерабочим.

Как сообщает корпоративное издание КАМАЗа, с учетом высокого процента вакцинации персонала завода (свыше 75% сотрудников), а также благодаря принятым в компании эффективным противоэпидемическим мерам и низкой заболеваемости COVID-19 (8 человек на производстве), в обычном графике продолжат трудиться сотрудники, чьи функции по техническим условиям не допускают паузы в работе. К их числу относится персонал, необходимый для производства автомобильной техники, запчастей и продукции диверсификации.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2021 года КАМАЗ увеличил производство на 21%, выпустив 30979 грузовых автомобилей. Стоит отметить, что в отчетный период КАМАЗ вышел на темп производства на уровне 200 автомобилей в сутки – это на 15 машин больше, чем завод выпускал в начале года. Предприятие запланировало дальнейший рост суточного выпуска автомобилей, что связано с высоким спросом на грузовики «КАМАЗ» со стороны потребителей. Завод уже начал контрактовать грузовики на следующий год и на сегодняшний день обеспечен заказами до середины 2022 года.

Напомним, ранее КАМАЗ пересмотрел текущий бизнес-план по реализации автотехники на внутреннем рынке в 2021 году в сторону увеличения – с 34,5 тысяч до 39 тыс. автомобилей. Среди основных целей в направлении развития продаж, которые КАМАЗ ставит перед собой на нынешний год, – увеличение доли автомобилей «КАМАЗ» на рынке до 51% за счет роста продаж нового модельного ряда, а также укрепление позиций в сегментах седельных тягачей и спецтехники. На 2021 год запланирован вывод на рынок новых моделей поколения К5: седельный тягач 6х2, самосвалы 6х4, 6х6 и 8х4. Также планируется продолжить развитие модельного ряда газомоторной техники, в том числе вывод на рынок КАМАЗ-54901 с газовым двигателем.

Кроме сегмента грузовых, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Узнать стоимость любой модели в различных комплектациях можно на сайте «Цена Авто».

Фото: КАМАЗ