АВТОВАЗ рассказал, как борется с дефицитом микрочипов

АВТОВАЗ рассказал, как компания смогла уменьшить зависимость от текущих поставок электронных компонентов. Инженеры предприятия нашли альтернативы, позволившие возобновить выпуск автомобилей. С 21 октября все сборочные линии АВТОВАЗа работают, пишет «Российская газета».

«Немалая доля ответственности лежит на электронных инженерах, потому что нельзя просто так взять и поставить первую попавшуюся похожую микросхему и заменить ей ту, которая исчезла, – рассказал начальник бюро отдела проектирования аппаратного обеспечения АВТОВАЗа Владимир Александров. – В автомобиле очень вредная окружающая среда для них, поэтому это своего рода инженерная загадка».

Частично эту загадку удалось решить инженерам АВТОВАЗа, которые придумали, протестировали и внедрили около десяти изменений, которые сделали возможным продолжение производства в ситуации отсутствия некоторых компонентов. В компании отметили, что это укрепило синергию между АВТОВАЗом и партнерами по Альянсу, в частности, некоторые локальные решения российских инженеров внедрены на других производственных площадках.

Напомним, сборочные линии на АВТОВАЗе работают с перебоями с июня текущего года. Это происходит из-за проблем с поставками компонентов электроники от компании «Роберт Бош Самара», которая, в свою очередь, испытывает сложности в работе со своими поставщиками. Между тем, АВТОВАЗ планирует восполнить производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен после нормализации ситуации с поставками комплектующих от компании «Роберт Бош Самара».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 17189 автомобилей LADA – это на 51% меньше, чем годом ранее. По итогам девяти месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 268849 машин, что на 18% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля LADA с начала года составила 21,3% против 20,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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Фото: АВТОВАЗ