Hyundai рассекретила дизайн обновленной Creta

Индонезийское подразделение Hyundai опубликовало первые тизеры обновленного кроссовера Creta второго поколения. Столь скорый рестайлинг модели связывают с тем, что не всем пришелся по вкусу облик актуального кроссовера, поэтому автопроизводитель спешно пытается исправить ситуацию, пишет портал Motor.ru. Первым рынком для рестайлинговой Creta станет Индонезия, где скоро откроется новый завод Hyundai, на котором и наладят производство новинки.
Судя по первым изображениям, обновленная Creta во многом унаследует черты Tucson нового поколения: у нее будет схожая безрамочная решетка радиатора с интегрированными в нее ячейками ходовых огней. Слегка изменится выштамповка по бокам, а в целом кузов станет более угловатым. Если спереди Creta будет выглядеть иначе и напоминать уменьшенный Tucson, то заднюю часть решили оставить такой же, как у актуальной модели. В салоне появится 8-дюймовый экран мультимедийной системы и дополнительный ряд кресел – ожидается, что семиместная версия получит стандартный, а не удлиненный кузов.
По предварительным данным, моторная гамма Hyundai Creta с рестайлингом останется прежней. На рынках юго-восточной Азии в нее входят 1,5-литровые бензиновый и дизельный агрегаты мощностью 115 л.с. Топовым станет 1,4-литровая «турбочетверка», развивающая 140 л.с. Двигатели сочетаются с «механикой», вариатором либо роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
Стоит отметить, что в России Hyundai Creta второго поколения был представлен только в июне этого года, а официальные продажи новинки стартовали в конце июля. При этом кроссовер для российского рынка получил оригинальный внешний вид, который выполнен в фирменной стилистике Hyundai с учетом предпочтений местных потребителей. В передней части кузова новинка получила характерную «каскадную» решетку радиатора, которую обрамляют светодиодные фары головного света, дневные ходовые огни в форме полумесяца и отдельные поворотные огни в сочетании с противотуманными фарами. В числе других дизайнерских решений в экстерьере модели стоит отметить оригинальные задние фонари, традиционный для кроссоверов Hyundai серебристый элемент в форме «бумеранга» на боковине, а также серебристые рейлинги на крыше и легкосплавные колесные диски уникального дизайна. Также у клиентов будет возможность заказать кроссовер с двухцветной окраской кузова.
Интерьер автомобиля отличают усовершенствованная передняя панель, которая получила новую эргономичную архитектуру, D-образное рулевое колесо и селектор коробки передач, напоминающие штурвал и рычаг управления двигателем у самолета. На цифровой приборной панели Supervision, которая будет доступна уже в средних комплектациях, представлена вся необходимая информация, включая данные по маршруту. Мультимедийная система с цветным 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto входит уже в базовую комплектацию, а в более оснащенных версиях клиентам предлагается мультимедиа-системы с 10,25-дюймовым сенсорным LCD-экраном высокого разрешения, функцией Split screen и поддержкой сразу двух устройств, подключенных по Bluetooth. Опционально также доступна аудиосистема премиум-класса Bose с 8 динамиками.
Габаритные размеры автомобиля Creta нового поколения – 4300 мм х 1790 мм х 1620 мм при колесной базе 2610 мм. Таким образом, кроссовер второй генерации стал на 30 мм длиннее, на 10 мм шире и при этом на 10 мм ниже предшественника. Благодаря растянутой на 20 мм колесной базе увеличилась вместительность салона для водителя и всех пассажиров, а объем багажного отделения вырос на 31 л (до 433 л).
Новая Hyundai Creta доступна по цене от 1 млн 239 тыс. рублей. Автомобили оснащаются бензиновым двигателем Gamma 1.6 MPI в паре с 6-ступенчатыми МКП или АКП, а также передним или полным приводом HTRAC. Кроссовер также предложен с бензиновым мотором Nu 2.0 MPI с 6-ступенчатой АКП.
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Фото: Hyundai
Мне существующая крета вообще не нравится, прям вот омерзительная внешность. Тем более за 2+ миллиона, за которые ее продают дилеры, за минималку считай. Бред. За 2.1 можно взять грандлэнд без допов, а это ведь уже машина совершенно другого уровня.
Trobeez