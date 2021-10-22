Hyundai рассекретила дизайн обновленной Creta

По предварительным данным, моторная гамма Hyundai Creta с рестайлингом останется прежней. На рынках юго-восточной Азии в нее входят 1,5-литровые бензиновый и дизельный агрегаты мощностью 115 л.с. Топовым станет 1,4-литровая «турбочетверка», развивающая 140 л.с. Двигатели сочетаются с «механикой», вариатором либо роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Судя по первым изображениям, обновленная Creta во многом унаследует черты Tucson нового поколения: у нее будет схожая безрамочная решетка радиатора с интегрированными в нее ячейками ходовых огней. Слегка изменится выштамповка по бокам, а в целом кузов станет более угловатым. Если спереди Creta будет выглядеть иначе и напоминать уменьшенный Tucson, то заднюю часть решили оставить такой же, как у актуальной модели. В салоне появится 8-дюймовый экран мультимедийной системы и дополнительный ряд кресел – ожидается, что семиместная версия получит стандартный, а не удлиненный кузов.

Индонезийское подразделение Hyundai опубликовало первые тизеры обновленного кроссовера Creta второго поколения. Столь скорый рестайлинг модели связывают с тем, что не всем пришелся по вкусу облик актуального кроссовера, поэтому автопроизводитель спешно пытается исправить ситуацию, пишет портал Motor.ru . Первым рынком для рестайлинговой Creta станет Индонезия, где скоро откроется новый завод Hyundai, на котором и наладят производство новинки.

Стоит отметить, что в России Hyundai Creta второго поколения был представлен только в июне этого года, а официальные продажи новинки стартовали в конце июля. При этом кроссовер для российского рынка получил оригинальный внешний вид, который выполнен в фирменной стилистике Hyundai с учетом предпочтений местных потребителей. В передней части кузова новинка получила характерную «каскадную» решетку радиатора, которую обрамляют светодиодные фары головного света, дневные ходовые огни в форме полумесяца и отдельные поворотные огни в сочетании с противотуманными фарами. В числе других дизайнерских решений в экстерьере модели стоит отметить оригинальные задние фонари, традиционный для кроссоверов Hyundai серебристый элемент в форме «бумеранга» на боковине, а также серебристые рейлинги на крыше и легкосплавные колесные диски уникального дизайна. Также у клиентов будет возможность заказать кроссовер с двухцветной окраской кузова.

Интерьер автомобиля отличают усовершенствованная передняя панель, которая получила новую эргономичную архитектуру, D-образное рулевое колесо и селектор коробки передач, напоминающие штурвал и рычаг управления двигателем у самолета. На цифровой приборной панели Supervision, которая будет доступна уже в средних комплектациях, представлена вся необходимая информация, включая данные по маршруту. Мультимедийная система с цветным 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto входит уже в базовую комплектацию, а в более оснащенных версиях клиентам предлагается мультимедиа-системы с 10,25-дюймовым сенсорным LCD-экраном высокого разрешения, функцией Split screen и поддержкой сразу двух устройств, подключенных по Bluetooth. Опционально также доступна аудиосистема премиум-класса Bose с 8 динамиками.

Габаритные размеры автомобиля Creta нового поколения – 4300 мм х 1790 мм х 1620 мм при колесной базе 2610 мм. Таким образом, кроссовер второй генерации стал на 30 мм длиннее, на 10 мм шире и при этом на 10 мм ниже предшественника. Благодаря растянутой на 20 мм колесной базе увеличилась вместительность салона для водителя и всех пассажиров, а объем багажного отделения вырос на 31 л (до 433 л).

Новая Hyundai Creta доступна по цене от 1 млн 239 тыс. рублей. Автомобили оснащаются бензиновым двигателем Gamma 1.6 MPI в паре с 6-ступенчатыми МКП или АКП, а также передним или полным приводом HTRAC. Кроссовер также предложен с бензиновым мотором Nu 2.0 MPI с 6-ступенчатой АКП.

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Фото: Hyundai